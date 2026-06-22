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Keir Starmer renunció como primer ministro del Reino Unido: esto es lo que viene para el país

La salida del primer ministro abre una carrera por el liderazgo del Partido Laborista y plantea interrogantes sobre el rumbo político del Reino Unido en medio del ascenso de la derecha liderada por Nigel Farage.

  • Keir Starmer anunció su renuncia como primer ministro británico tras perder apoyo dentro del Partido Laborista. Andy Burnham aparece como el principal favorito para sucederlo en Downing Street. FOTO: AFP.
    Keir Starmer anunció su renuncia como primer ministro británico tras perder apoyo dentro del Partido Laborista. Andy Burnham aparece como el principal favorito para sucederlo en Downing Street. FOTO: AFP.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia como líder del Partido Laborista y confirmó que permanecerá temporalmente en el cargo hasta que su colectividad elija a un sucesor. La decisión pone fin a semanas de especulaciones sobre su continuidad y abre un nuevo capítulo político para el país europeo.

Desde la residencia oficial de Downing Street, Starmer reconoció que había perdido el respaldo de una parte importante de los parlamentarios laboristas y aseguró que su prioridad es garantizar una transición ordenada. “Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo”, afirmó al comunicar su salida.

La renuncia se produce en medio de una creciente presión interna dentro del Partido Laborista, que llegó al poder en 2024 tras más de una década de gobiernos conservadores. Aunque la colectividad conserva una amplia mayoría en el Parlamento, los malos resultados en las elecciones locales, la caída en las encuestas y el crecimiento del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, debilitaron la posición política de Starmer.

El nombre que más suena para reemplazarlo es el de Andy Burnham, exministro y alcalde de Gran Mánchester desde 2017. Burnham acaba de regresar al Parlamento tras ganar una elección parcial en el norte de Inglaterra, requisito indispensable para aspirar al liderazgo laborista y, por extensión, al cargo de primer ministro.

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Conocido como “el rey del Norte”, Burnham es visto por amplios sectores del partido como una figura capaz de recuperar apoyo entre los votantes desencantados. Su reciente victoria electoral fue interpretada como una demostración de fuerza política, especialmente porque logró contener el avance de Reform UK, la formación antiinmigración que lidera actualmente varios sondeos nacionales.

¿Qué sigue ahora para el Reino Unido?

Según el cronograma anunciado por Starmer, el Partido Laborista abrirá oficialmente las nominaciones el próximo 9 de julio. Los aspirantes deberán reunir el respaldo de al menos una quinta parte de los diputados laboristas en la Cámara de los Comunes, además de obtener apoyos entre organizaciones afiliadas y estructuras regionales del partido.

Si Burnham logra ser el único candidato, podría convertirse en líder laborista y primer ministro antes de finalizar julio. Sin embargo, si otros dirigentes deciden competir, el proceso podría extenderse hasta septiembre.

Entre los nombres que han sido mencionados como posibles aspirantes figuran Angela Rayner, exviceprimera ministra, y Al Carns, exministro de las Fuerzas Armadas. No obstante, hasta ahora ninguno ha confirmado oficialmente su candidatura

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La salida de Starmer no implica elecciones generales anticipadas. En el sistema parlamentario británico, el partido gobernante puede cambiar de líder sin necesidad de acudir nuevamente a las urnas. Por esa razón, quien resulte elegido por el Partido Laborista será invitado por el rey Carlos III a formar gobierno y asumir como primer ministro.

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Aunque las próximas elecciones nacionales están previstas para 2029, el nuevo líder enfrentará de inmediato el desafío de frenar el avance de Nigel Farage y reconstruir la confianza de los votantes. La transición que comienza esta semana podría definir no solo el futuro del Partido Laborista, sino también el rumbo político del Reino Unido durante los próximos años.

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