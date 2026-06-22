Keir Starmer renunció como primer ministro del Reino Unido: esto es lo que viene para el país

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia como líder del Partido Laborista y confirmó que permanecerá temporalmente en el cargo hasta que su colectividad elija a un sucesor. La decisión pone fin a semanas de especulaciones sobre su continuidad y abre un nuevo capítulo político para el país europeo. Desde la residencia oficial de Downing Street, Starmer reconoció que había perdido el respaldo de una parte importante de los parlamentarios laboristas y aseguró que su prioridad es garantizar una transición ordenada. “Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo”, afirmó al comunicar su salida. La renuncia se produce en medio de una creciente presión interna dentro del Partido Laborista, que llegó al poder en 2024 tras más de una década de gobiernos conservadores. Aunque la colectividad conserva una amplia mayoría en el Parlamento, los malos resultados en las elecciones locales, la caída en las encuestas y el crecimiento del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, debilitaron la posición política de Starmer.

El nombre que más suena para reemplazarlo es el de Andy Burnham, exministro y alcalde de Gran Mánchester desde 2017. Burnham acaba de regresar al Parlamento tras ganar una elección parcial en el norte de Inglaterra, requisito indispensable para aspirar al liderazgo laborista y, por extensión, al cargo de primer ministro. Lea más: Primer ministro británico admitió su error al nombrar embajador en EE. UU. a político vinculado con Epstein Conocido como “el rey del Norte”, Burnham es visto por amplios sectores del partido como una figura capaz de recuperar apoyo entre los votantes desencantados. Su reciente victoria electoral fue interpretada como una demostración de fuerza política, especialmente porque logró contener el avance de Reform UK, la formación antiinmigración que lidera actualmente varios sondeos nacionales.

¿Qué sigue ahora para el Reino Unido?