Juez de Estados Unidos bloqueó norma de Trump que limitaba visas de estudiantes y periodistas

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el 14 de septiembre la entrada en vigor de una regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que buscaba modificar el tiempo de permanencia de estudiantes, investigadores, profesores, participantes de programas de intercambio y periodistas extranjeros en el país. La decisión fue tomada por F. Dennis Saylor IV, juez del Distrito de Massachusetts, en Boston, un día antes de que la norma comenzara a aplicarse, tras una demanda presentada por organizaciones de educación superior, sindicatos y representantes de trabajadores. La orden judicial es de carácter preliminar, por lo que no elimina definitivamente la regulación. Por ahora, impide que entre en vigencia mientras continúa el litigio. El tribunal programó una nueva audiencia para el 2 de octubre.

¿Qué cambios contemplaba la nueva norma de visas?

La regulación había sido finalizada por el DHS en julio y planteaba sustituir el sistema conocido como “duration of status”, vigente durante casi cinco décadas, por periodos de permanencia determinados. Bajo el esquema actual, los estudiantes pueden permanecer en Estados Unidos mientras mantengan las condiciones de su programa académico y su estatus migratorio. La nueva disposición contemplaba, entre otros, los siguientes cambios: Visas F: los estudiantes extranjeros tendrían un periodo máximo de permanencia de cuatro años y, si necesitaban más tiempo, tendrían que solicitar una extensión. Visas J: los participantes de programas de intercambio, incluidos determinados investigadores y académicos, también quedarían sujetos a un límite de cuatro años. Visas I: los periodistas y representantes de medios extranjeros tendrían una permanencia máxima de 240 días, aproximadamente ocho meses, con posibilidad de solicitar extensiones por periodos similares. Periodistas chinos: de acuerdo con la regulación, estarían sujetos a un límite de 90 días. La medida habría alcanzado a cerca de 1,6 millones de personas con visas F y alrededor de 500.000 titulares de visas J, según las cifras citadas durante el proceso judicial. La norma también contemplaba procedimientos para solicitar extensiones. Sin embargo, el juez cuestionó que las decisiones sobre esas solicitudes quedaran bajo una amplia discrecionalidad del DHS y que quienes recibieran una negativa no contaran con mecanismos claros de apelación.

El juez cuestionó la justificación presentada por el DHS

El Departamento de Seguridad Nacional había defendido el cambio con argumentos relacionados con la seguridad nacional y la prevención del fraude migratorio. Saylor consideró que las razones presentadas por la agencia eran “excepcionalmente débiles” y concluyó que el DHS no había respondido de manera suficiente a las observaciones recibidas durante el proceso de elaboración de la norma ni había evaluado alternativas que implicaran una menor carga. En su decisión, el magistrado señaló que el sistema utilizado durante décadas permitió la llegada de decenas de millones de estudiantes e investigadores extranjeros y estuvo relacionado con actividades académicas y de investigación en áreas como ciencia, medicina y tecnología, además de efectos económicos. Saylor también cuestionó la relación entre las medidas propuestas y los objetivos de seguridad planteados por el Gobierno. En el fallo escribió que la posición oficial de que la norma era necesaria para proteger la seguridad nacional “borders on the absurd”, según la versión en inglés del documento judicial. El juez fue designado durante la administración del expresidente George W. Bush. Su decisión no constituye todavía una resolución definitiva sobre la legalidad de la regulación, sino una suspensión de su aplicación mientras avanza el proceso.

Universidades y organizaciones cuestionaron el impacto de la medida

La demanda fue presentada por una coalición integrada por organizaciones vinculadas con universidades, profesores y trabajadores, entre ellas representantes del sector de la educación superior y del periodismo. Los demandantes argumentaron que los nuevos límites podían afectar programas académicos, investigaciones y la permanencia de estudiantes cuyos estudios requieren más de cuatro años. El fallo también examinó el posible efecto de la regulación sobre instituciones con una importante presencia de estudiantes extranjeros, entre ellas MIT y Harvard. Saylor advirtió que algunas universidades podían enfrentar costos de cientos de millones de dólares y reducciones en los ingresos por matrícula si la medida entraba en vigor. Durante el proceso, instituciones educativas habían presentado declaraciones ante el tribunal para explicar los posibles perjuicios que, según ellas, produciría la modificación. La regulación recibió alrededor de 22.000 comentarios públicos, la mayoría contrarios al cambio, de acuerdo con información citada por Inside Higher Ed. Miriam Feldblum, presidenta y directora ejecutiva de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, una de las organizaciones demandantes, sostuvo que la decisión permite mantener temporalmente el sistema que ha facilitado que las universidades estadounidenses “atraer, formar y retener talento internacional”.

El DHS cuestionó la decisión del tribunal

El Gobierno de Donald Trump rechazó la decisión judicial. James Percival, asesor jurídico general del DHS, defendió la necesidad de modificar el sistema y cuestionó que la suspensión mantenga las reglas actuales. “Ven con una visa de estudiante, toma una clase por semestre y quédate aquí durante décadas”, afirmó Percival al referirse a lo que considera un posible abuso del sistema migratorio. El Gobierno había sostenido que establecer periodos definidos permitiría ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de las condiciones de las visas y reducir los casos de permanencia más allá del periodo autorizado. Por ahora, la regulación permanece suspendida y el sistema anterior continúa aplicándose. El caso seguirá en los tribunales y la próxima instancia está prevista para el 2 de octubre, cuando se revisará el avance del litigio sobre las restricciones planteadas por el DHS. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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