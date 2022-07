Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, Cockerill, de la división Comercial, consideró que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber “base legal” en el Reino Unido para hacerlo.

En su dictamen de hoy, la jueza precisa que esos fallos, pilar de los argumentos legales del bando de Maduro, efectivamente invalidan los nombramientos de Guaidó, pero concluye que carece de base en su jurisdicción para aceptarlos. Además, apunta que, aunque pudieran ser reconocidos, hacerlo “entraría en conflicto” con la doctrina de Una Sola Voz.

El reconocimiento supondría también, tal como adujo el abogado del bando de Guaidó, una vulneración del derecho de los opositores a un juicio justo, puesto que no estuvieron presentes ni fueron citados cuando el TSJ se pronunció sobre su caso. Cockerill sí observó no obstante que la parte de Guaidó no aportó “pruebas suficientes” en su alegato que demuestren que el Tribunal Supremo venezolano no es independiente ni imparcial.