Joven chef colombiano fue hallado muerto en río de Londres: su familia exige esclarecer su caso

La familia de Joe Emanuel Cuaspa Vargas denuncia negligencia de las autoridades británicas que se encuentran al frente de la investigación por la muerte del joven de 21 años.

  El chef colombiano Joe Emanuel Cuaspa era oriundo de Tuluá, Valle del Cauca. FOTO: REDES SOCIALES
    El chef colombiano Joe Emanuel Cuaspa era oriundo de Tuluá, Valle del Cauca. FOTO: REDES SOCIALES
Colprensa
12 de agosto de 2025
bookmark

El caso de Joe Emanuel Cuaspa Vargas, un joven chef colombiano de 21 años que desapareció el pasado 2 de junio en Londres, mantiene a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre.

Durante más de dos meses, sus seres queridos recorrieron calles, visitaron iglesias y acudieron a medios de comunicación en busca de cualquier pista sobre su paradero. La confirmación de su muerte, ocurrida en extrañas circunstancias, no ha hecho más que aumentar las preguntas.

Lea aquí: Diosdado Cabello celebró respaldo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro y amenazó a Estados Unidos

De acuerdo con el medio británico The Mirror, Joe Emanuel cayó al río Támesis cerca de Battersea Park, un reconocido parque londinense.

Desde ese momento, su familia, radicada en Londres desde 2018, inició una intensa campaña de búsqueda, repartiendo panfletos y colocando carteles con su fotografía en distintos puntos de la ciudad.

El 6 de junio, la Policía recuperó un cuerpo en el río. Al día siguiente, los agentes contactaron a los Cuaspa Vargas para informarles que podría tratarse de Joe. Sin embargo, horas después, la misma autoridad se retractó, alegando un error en la notificación. Esa confusión marcó el inicio de un proceso que, según su padre, Alexander Cuaspa, estuvo lleno de demoras, contradicciones e inconsistencias.

La confirmación final llegó el 7 de agosto, cuando la Policía notificó a la familia que el ADN del cadáver coincidía con el de Joe Emanuel. Para entonces, habían pasado más de 60 días de angustia y trámites inciertos.

Alexander agradeció públicamente el apoyo de la comunidad colombiana y latina en Londres, que les brindó ayuda emocional, alimentaria y logística durante la búsqueda. No obstante, insistió en que la investigación debe esclarecer cómo ocurrió la caída de su hijo al río.

Puede leer: Casa Blanca advierte que personas sin hogar en Washington D.C. podrían enfrentar multas y cárcel

Aunque la versión inicial apuntaba a un salto voluntario, un testigo aseguró haber visto a Joe caer de espaldas desde un muro, lo que refuerza las dudas de la familia. “Necesitamos que esto se aclare, necesitamos respuestas y aún no las tenemos”, afirmó el padre del chef.

Joe, oriundo de Tuluá, Valle del Cauca, soñaba con regresar a Colombia para abrir su propio restaurante.

