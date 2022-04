Hace solo una semana, Guterres propuso a Putin y a Zelenski una “tregua de pascua” con ocasión de la pascua ortodoxa, pero no obtuvo respuesta por parte de Rusia.

Aunque no ha sido calificado de misión de “mediación”, este es el primer viaje que realiza Guterres a los dos países inmersos en una guerra desde mediados de febrero, cuando Rusia lanzó sus tropas contra el este y el norte de Ucrania, desencadenando el mayor movimiento de refugiados en Europa desde hace varias décadas.

“Creo que la Federación Rusa y el presidente Vladímir Putin no están interesados en esta negociación , están interesados en otras cosas” –señaló Shmyhal– como “en el genocidio de los ucranianos, en la creación de una crisis migratoria en Europa y el mundo, y en la creación de una crisis energética y alimentaria”.

Primer ministro de Ucrania asegura que Rusia busca el genocidio de ucranianos; abril 24, 11 a.m.

Ucrania exige a la ONU que garantice corredor y alto el fuego en Mariúpol; abril 24, 10:30 a.m.

La viceprimera ministra ucraniana y titular de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, Iryna Vereshchuk exigió hoy a la ONU que garantice un corredor humanitario y un alto el fuego en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste del país.

“Ya no pedimos, exigimos que la ONU garantice un alto el fuego y la apertura de un corredor humanitario tanto desde Azovstal como desde Mariúpol en su conjunto”, dijo en declaraciones a la televisión que recoge la agencia Unian.

Recordó que en esto momentos en la planta acerera Azovstal se encuentran mil mujeres y niños, además de al menos quinientos heridos, y que casi cincuenta requieren de asistencia médica cualificada inmediata.

“Precisamente de esto es de lo que debe hablar el señor (António) Guterres si tiene previsto hablar de paz en Moscú. Lo más importante que puede hacer la ONU es abrir un corredor humanitario”, dijo al referirse a la próxima reunión en la capital rusa del secretario general de Naciones Unidas con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Vereshchuk subrayó que cuando se trata de la ONU y la Cruz Roja hay que exigir en primer lugar la apertura de corredores humanitarios, porque “estas organizaciones pueden hacer lo que otros no pueden hacer”.

“Si no se garantiza un alto el fuego en los próximos días en Mariúpol, entonces la ONU no vale un céntimo y estos viajes tampoco valen un céntimo. Puede que suene poco diplomático, pero las miles de personas que esperan la evacuación me dan derecho a hablar”, afirmó.

La OSCE, “preocupada” por la detención de varios de sus miembros Ucrania; abril 24, 8:20 a.m.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aseguró este domingo estar “extremadamente preocupada” por la detención en Ucrania, en los territorios separatistas prorrusos, de varios miembros de su misión.

Poco después de que inició la invasión rusa el 24 de febrero, la OSCE –que fue creada en 1975 para promover el diálogo Este-Oeste– evacuó a varios cientos de observadores de decenas de países que vigilaban el alto el fuego desde 2014 en la región separatista.

Pero quedan en el lugar empleados ucranianos, “varios de los cuales están detenidos en (las provincias de) Donetsk y Lugansk”, lamentó la OSCE en un trino, diciendo que estaba “utilizando todos los canales disponibles para facilitar su liberación”. No se facilitaron más detalles.

Los servicios de seguridad de los separatistas de Lugansk, citados por la agencia estatal rusa TASS, habían anunciado a mediados de abril que habían detenido a dos miembros de la misión de la OSCE.

La misma fuente aseguró el 22 de abril que uno de ellos había “confesado” que transmitió “informaciones militares confidenciales a representantes de servicios especiales extranjeros”. Se abrió una investigación por “alta traición” en su contra.

Tras la no renovación de su misión internacional de observación, bloqueada por Moscú a finales de marzo, las autoridades separatistas habían ordenado a la OSCE que cesara sus actividades sobre el terreno antes del 30 de abril.

Ucrania alude al “logro” ruso de haber perdido 22.000 de sus soldados; abril 24, 8:10 a.m.