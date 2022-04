Lavrov afirma que las negociaciones con Ucrania “se han estancado”; abril 22, 9:45 a.m.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que las negociaciones con Ucrania “se han estancado” y que Kiev no responde a la última propuesta que Moscú le hizo llegar hace cinco días.

“Actualmente (las negociaciones) se han estancado, porque la propuesta que transmitimos a los negociadores ucranianos, elaborada tomando en cuenta los comentarios que ellos formularon, sigue sin respuesta”, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo kazajo, Mujtar Tileuberdi.

Agregó que cuando al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le preguntaron su opinión sobre la propuesta rusa dijo que no la había recibido.

“No soy quién para juzgar hasta qué punto él (Zelenski) está informado de la situación, pero esto caracteriza dónde se encuentra el proceso llamado “negociaciones’”, comentó el jefe de la diplomacia rusa.

Lavrov eludió responder a una pregunta sobre si consideraba la posibilidad de que las negociaciones ruso-ucranianas pudieran celebrarse en territorio de Kazajistán.

“Yo no hablo de la sede, sino de la actitud de Ucrania hacia estas negociaciones. Me es raro oír cada día las declaraciones de diversos representantes ucranianos, incluidos el presidente y su asesores, que hacen pensar que no necesitan negociar, que simplemente se han resignado a su suerte”, dijo.

Preguntado por la declaración de Zelenski acerca de que la aniquilación de las tropas ucranianas que permanecen bloqueadas en la acería Azovstal de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, supondría el fin de las negociaciones con Rusia, Lavrov contestó: “Nosotros no toleramos ningún ultimátum”.

