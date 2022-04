Es el día 56 de la invasión de Rusia a Ucrania. Los enfrentamientos se concentran en el frente este, y de acuerdo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el objetivo del ejército ruso es obtener el control total del Donbás.

En el ámbito humanitario, por primera vez en tres días se abrirán corredores humanitarios en Ucrania. Este será en Mariúpol, una de las ciudades que más se han visto afectadas por el conflicto debido a su posición estratégica para Rusia. Allí más de 100.000 civiles han permanecido sitiados en las últimas tres semanas.

En la política, este miércoles llegó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea (UE), a Kiev para reunirse con Volodímir Zelenski, dos días después del diligenciamiento por parte de Ucrania para convertirse en miembro de la UE.

China pide a EE. UU. que no use el tema de Ucrania para difamarla; abril 20, 10:46 a.m.

El ministro de Defensa de China pidió este miércoles a su homólogo estadounidense que “no use el tema de Ucrania para difamar, acusar, amenazar o presionar a China”, tras las críticas recibidas por su supuesto apoyo a la invasión rusa.

Los comentarios del ministro de Defensa, Wei Fenghe, se producen un par de días después de que un importante senador estadounidense dijera que China tiene que sufrir mayores consecuencias por su apoyo a Moscú.

China no ha condenado la invasión contra Ucrania y ha defendido su postura en el conflicto, pese a que Estados Unidos advirtió que la falta de voluntad de Pekín para sancionar a Rusia podría afectar sus vínculos con otras economías.

En una conversación con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin este miércoles, Wei le pidió a Estados Unidos que “deje que llevar a cabo provocaciones militares en el mar y que no utilice el tema de Ucrania para difamar, acusar, amenazar o presionar a China”, según un comunicado del ministerio de Defensa.

En el intercambio, Wei también reiteró la posición de Pekín sobre Taiwán, advirtiendo que si este tema no se maneja apropiadamente, va a tener un “impacto desestabilizador” en los vínculos entre Estados Unidos y China.

Las escuelas rusas impartirán clases sobre la campaña militar en Ucrania; abril 20, 10:28 a.m.

A partir del inicio del próximo curso escolar que comenzará en septiembre, las escuelas rusas impartirán clases en las que se explicarán los objetivos de la campaña militar de Rusia en Ucrania, anunció hoy al ministro de Educación ruso, Serguéi Kravtsov.

“Realmente llevamos a cabo este trabajo y lo intensificamos a partir del principio de la operación especial, porque sobre los niños ha caído toda una tormenta de desinformación absolutamente increíble, noticias falsas respecto a nuestro país”, afirmó Kravtsov durante una reunión telemática con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según el titular de Educación ruso, a día de hoy “ya se han llevado a cabo clases de Ciencias Sociales e Historia, sobre lo que está pasando en realidad: cuál es el objetivo de la operación especial, el de ayudar a nuestra gente, desnazificar y desmilitarizar al Donbás”.

“Ya estamos trabajando en la organización de estas clases a partir del 1 de septiembre”, añadió.

En la reunión también se habló de la posibilidad de retomar la práctica del izado de la bandera rusa y entonar el himno nacional, iniciativa que celebró Putin.

“Pienso que se trata de algo que es correcto y requerido. Pero es necesario de que se haga de un modo digno, o posponerlo donde no sea posible hacerlo así. Para que la ceremonia se corresponda en significado con los símbolos del Estado”, señaló el mandatario.

Wimbledon excluye a tenistas de Rusia y Bielorrusia del torneo de 2022; abril 20, 9:56 a.m.

Los tenistas rusos y bielorrusos, con Daniil Medvedev al frente, fueron excluidos este miércoles de la edición de 2022 de Wimbledon, en respuesta a la invasión de Ucrania, anunció la dirección del Grand Slam londinense.

“En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso saque el menor beneficio de la participación de tenistas rusos y bielorrusos”, explica el All England Lawn Tennis Club en un comunicado difundido este miércoles.

“Tenemos por tanto la intención, lamentándolo profundamente, de rechazar la inscripción de jugadores rusos y bielorrusos en Wimbledon”, añade.

Mariúpol, a punto de caer en manos rusas; abril 20, 8:50 a.m.

Después de casi dos meses de asedio, la ciudad portuaria de Mariúpol parecía este miércoles muy cerca de caer completamente en manos de las tropas rusas, que intensifican su ofensiva en el este y el sur de Ucrania.

Moscú anunció esta semana una “nueva fase” en esta guerra que, desde su inicio el 24 de febrero, ha provocado el exilio fuera del país de más de cinco millones de personas, el éxodo más importante y acelerado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Desde casi el comienzo, Mariúpol, situada al sur, en el mar de Azov, ha sido una pieza clave en los planes de Moscú para establecer un corredor entre los territorios prorrusos del Donbás (este) hasta la península de Crimea.

Después de un largo asedio, Rusia exigió a los soldados ucranianos atrincherados en el enorme complejo industrial de Azovstal de la ciudad que se rindan y les dijo que disponen hasta las 14H00 de Moscú (11H00 GMT) de este miércoles para deponer las armas y salvar sus vidas.

“Vivimos tal vez nuestros últimos días, si no horas (...) El enemigo nos supera por diez a uno”, dijo el comandante ucraniano Serguiy Volyna, de la 36ª Brigada Marina, resguardado en los pasillos subterráneos de esa gran fábrica metalúrgica.

Rusia no comentó la evolución de la situación en la ciudad, pero los separatistas prorrusos de la región de Donetsk, donde se encuentra Mariúpol, afirmaron que cinco militares ucranianos se rindieron y 140 civiles fueron evacuados.

Los refugiados ucranianos superan la barrera de los cinco millones; abril 20, 5:55 a.m.

El número de refugiados ucranianos superó este miércoles la barrera de los cinco millones, al registrarse unas 20.000 nuevas salidas en las últimas 24 horas, según los datos que actualiza a diario la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Polonia ha recibido más de la mitad de éste éxodo (2,8 millones), y otros países vecinos de Ucrania también han acogido un gran número de refugiados, tales como Rumanía (757.000, muchos de ellos tras pasar previamente por Moldavia), Rusia (549.000) o Hungría (471.000).

La crisis de refugiados es la peor que sufre Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Autoridades dicen que regresaron al país 1,1 millones de ucranianos; abril 20, 5:40 a.m.

Las autoridades ucranianas informaron este miércoles de que han regresado al país en torno a 1,1 millones de personas que habían salido por la guerra tras la invasión rusa, con un aumento del retorno de mujeres, niños y ancianos.

El portavoz del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania (SBGS), Andriy Demchenko, afirmó, según la agencia Unian, que esa es la cifra de los ucranianos que “cruzaron la frontera desde el extranjero para ayudar al estado a defenderse del enemigo”.

Según Demchenko, se trata de “ciudadanos que realmente escaparon de la guerra antes, y ahora ven que la situación en las regiones occidentales está más o menos tranquila, y quieren estar en casa”.

Kiev apunta a que Putin busca presentar su “victoria en Donbás” el 9 de mayo; abril 20, 4:20 a.m.

El ministerio de Defensa de Ucrania parte de la base de que el presidente ruso, Vladímir Putin, tratará de desplazar a sus tropas “lo más posible” fuera de los límites del Donbás, para presentarlo como una victoria el día 9 de mayo, aniversario de la derrota de la Alemania nazi.

“Su objetivo es bastante claro: empujar a las fuerzas ucranianas más allá de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener el corredor terrestre a la Crimea ocupada”, afirmó el portavoz de Defensa, Alexander Motuzyanyk, en declaraciones al canal RBC-Ucrania.

Esa es la victoria que Putin “tratará de vender a su sociedad”, añade, tras haber fracasado en su “plan A”, que a juicio de Kiev era la invasión de todo el país.

Ucrania anuncia corredor humanitario en Mariúpol para evacuar a 6.000 civiles; abril 20, 3:00 a.m.

Ucrania anunció este miércoles que se ha alcanzado un acuerdo para abrir un corredor humanitario de evacuación desde la asediada Mariúpol, por el que se tratará de sacar de la ciudad a unos 6.000 civiles, principalmente mujeres, niños y ancianos.

“Dada la catastrófica situación humanitaria, vamos a centrar nuestros esfuerzos en evacuar a esas personas”, indicó, a través de Telegran, la viceprimer ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, informa el portal Ukrinform.

En los últimos tres días no se había abierto ningún corredor humanitario, ni en esa ciudad ni en otras del este del país, por no existir garantías de seguridad, según Vereshchuk.

Rusia da otro ultimátum a los defensores de Mariúpol para rendirse; abril 20, 2:50 a.m.

Rusia ha dado otro ultimátum a las fuerzas rusas en la planta metalúrgica de Azovstal en Mariúpol para que depongan las armas este miércoles, después de que el martes ninguno de los defensores se entregara en las dos horas dadas para hacerlo.

“A pesar de la irresponsabilidad completa de los funcionarios del régimen de Kiev, para salvar a su personal militar, las Fuerzas Armadas de Rusia, guiadas por principios puramente humanos, otra vez ofrecen a los militantes de batallones nacionalistas y mercenarios detener el combate y deponer las armas a las 14.00 hora local (11.00 GMT)”, señaló el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional, coronel general Mijaíl Mizíntsev.

Nueva ofensiva rusa en Lyman, en Donetsk, en su avance en el este, según Kiev; abril 20, 2:45 a.m.

El alto mando militar ucraniano informó este miércoles de una nueva ofensiva rusa hacia la ciudad de Lyman, en la región de Donetsk, dentro de los avances del ejército enemigo para tratar de controlar todo el Donbás.

El objetivo claro de las tropas rusas es “capturar” Mariúpol y obtener todo el control sobre la región de Jersón, según el último parte del alto mando, difundido en Facebook y el portal Ukrinform.

Michel viaja a Kiev, “corazón de una Europa libre y democrática”; abril 20, 2:40 a.m.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajó este miércoles a Ucrania, dos días después de que su presidente, Volodímir Zelenski, cumplimentara y tramitara el formulario para solicitar el reconocimiento del país como aspirante a ingresar en la Unión Europea (UE).

“En Kiev hoy, el corazón de una Europa libre y democrática”, escribió Michel, a través de su cuenta en twitter, junto con una fotografía de su llegada en tren a la capital ucraniana.

Su viaje, que no había sido anunciado, sigue al realizado el pasado 8 de abril por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell.