Putin recibe al canciller austríaco para hablar de Ucrania y sanciones de UE; abril 11, 8 a.m.

“Podríamos perder una gran cantidad de hombres , mientras nuestro enemigo no tendría prácticamente pérdidas. Por eso, en estos momentos debemos entender cómo bloquear la fábrica, localizar todas las salidas y entradas, lo que es posible”, indicó.

“Según nuestros cálculos, junto a Azovstal todavía quedan nacionalistas, varios miles. La cifra que con más frecuencia figura en los partes de guerra oscila entre 1.500 y 3.000 personas”, añadió. El líder separatista señaló que en la fábrica hay muchos pasadizos subterráneos, “por lo cual no tiene sentido tomar este objetivo por asalto”.

Las milicias prorrusas toman el puerto de Mariúpol, según su líder; abril 11, 10 a.m.

Nehammer aseguró que no se trataba de una “visita amistosa”, pero consideró “una obligación” tratar de buscar un encuentro directo con Putin “pese a las enormes diferencias”, tras haber visto en Ucrania de primera mano “el sufrimiento inconmensurable” de la población.

Jefe del Gobierno austríaco: “El dialogo con Putin ha sido directo y duro”; abril 11, 10:30 a.m.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió al canciller austríaco, Karl Nehammer, el primer dirigente occidental en visitar este país desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania, según informó el Kremlin.

Nehammer reconoció que el viaje, que consideró “una misión arriesgada”, es iniciativa suya, de lo que informó tanto a la Unión Europea (UE) como al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que se reunió el sábado en Kiev. “Hay que hacer todo lo que se pueda para ayudar a la gente en Ucrania a detener la guerra”, justificó Nehammer.

Por su parte, la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant, aseguró: “En principio, para nosotros cualquier esfuerzo para intentar la paz en Ucrania es útil. Estamos a favor de intentar traer paz a Ucrania de cualquier forma imaginable”.

Nehammer aclaró durante su visita a Ucrania que Viena apoyará el endurecimiento de las sanciones “en el marco de la UE mientras la guerra no cese” y advirtió a Moscú que el quinto paquete “no será el último”.

También llamó a investigar los “crímenes de guerra” supuestamente cometidos por las tropas rusas en Ucrania, aunque negó el suministro de armamento debido a la neutralidad de Austria, que no pertenece a la OTAN.

A su vez, se negó, al igual que Alemania y Hungría, a apoyar la imposiciones de sanciones a las importaciones de gas ruso con el argumento de que esa medida sería muy perjudicial contra la economía nacional.

Ejército ucraniano se prepara para la “batalla final” en el puerto sitiado de Mariúpol; abril 11, 5:30 a.m.

El ejército ucraniano afirmó este lunes que se prepara para la “batalla final” en el devastado puerto de Mariúpol, una localidad del sureste del país que está sitiada por las tropas rusas desde hace más de 40 días.

“Hoy va a ser probablemente la batalla final ya que nuestras municiones se agotan (...) Esto implica la muerte para algunos de nosotros y el cautiverio para otros”, escribió el Facebook la 36º brigada de la Marina, que forma parte de las fuerzas armadas de Ucrania.

Zelenski pide al Parlamento surcoreano el envío de armamento a Ucrania; abril 11, 5:15 a.m.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pidió hoy a Corea del Sur que envíe armas al ejército de su país para combatir la invasión rusa en un discurso emitido por vídeo ante la Asamblea Nacional (Parlamento) del país asiático.

“La República de Corea puede ayudar a Ucrania. El país tiene los activos militares que pueden ayudar a detener los aviones y misiles rusos”, dijo Zelenski en un discurso en ucraniano que contó con traducción simultánea al coreano.

Zelenski agradeció la ayuda material recibida hasta ahora desde Corea del Sur, pero insistió en que su país necesita armamento, incluyendo aviones y tanques, para resistir la invasión.

“Si Ucrania recibe ese armamento, no solo salvarán la vida de la gente común; representará una oportunidad para salvar a Ucrania, y no solo a Ucrania, sino también para garantizar que otros países no sean atacados por Rusia”, añadió el presidente ucraniano en un discurso que duró unos quince minutos.

El mandatario insistió en que Rusia “no solo planea ocupar Ucrania” y que “tras Ucrania, Rusia seguramente ataque otros países”.

Las palabras de Zelenski llegan horas después de que el ministro de Defensa surcoreano, Suh Wook, insistiera de nuevo en que Seúl no tiene intención de enviar armamento letal argumentando la “situación de seguridad” de Corea del Sur, que ha enviado de momento unos 800 millones de dólares en suministros militares no letales, incluyendo chalecos antibalas, cascos, mantas o material médico.