Huracán Polo: baja a categoría 4 y mantiene alerta en la costa de México

El huracán Polo se debilitó ligeramente este miércoles y ahora es un sistema de categoría 4, aunque continúa representando un peligro para la costa suroeste de México, donde ya comenzaron a llegar las bandas externas de lluvia. De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Polo presenta vientos máximos sostenidos cercanos a los 250 km/h, con ráfagas más fuertes. El sistema avanza lentamente hacia el norte, a unos 4 km/h. Aunque perdió intensidad respecto al martes, cuando llegó a convertirse en huracán de categoría 5, el pronóstico señala que podría mantener su condición de huracán mayor y muy poderoso durante los próximos días. Entérese: La OIM inició la distribución de ayuda humanitaria a víctimas del terremoto en 30 municipios de Colombia: así es el proceso El NHC también advierte que pueden presentarse fluctuaciones en la intensidad del sistema. Se espera que Polo realice un giro brusco hacia el noroeste durante este miércoles y que posteriormente adopte un desplazamiento general hacia el oeste-noroeste a finales de esta semana.

Según la trayectoria prevista, el centro del huracán permanecería en alta mar, pero estaría cerca de la costa del suroeste de México durante los próximos uno o dos días.

Polo tuvo una intensificación extraordinaria

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este sistema es la velocidad con la que aumentó su fuerza. Entre el lunes y la mañana del martes, Polo pasó de ser una tormenta tropical con vientos de 80 km/h a un huracán de categoría 5 con vientos de 257 km/h. Es decir, sus vientos aumentaron en 177 km/h en aproximadamente 24 horas. Conozca: Tormenta tropical Polo frente a México: podría convertirse en huracán La intensificación rápida extrema se define como un incremento de los vientos de al menos 93 km/h en un periodo de 24 horas. El Centro Nacional de Huracanes calificó el ritmo registrado por Polo como “verdaderamente extraordinario” y señaló que se encuentra entre los más rápidos registrados en el Pacífico oriental. El antecedente más extremo en esa región corresponde al huracán Patricia, que en 2015 registró un aumento de 193 km/h en sus vientos en 24 horas. Polo también es comparable con Otis, que en 2023 aumentó sus vientos en 169 km/h en apenas 21 horas antes de impactar y devastar Acapulco. Puede leer: Histórico fenómeno de El Niño alimenta la inusual sucesión de tres huracanes en el Pacífico

Lluvias, inundaciones y marejadas

El pronóstico contempla lluvias de entre 7 y 16 centímetros, con acumulados máximos aislados de hasta 20 centímetros en zonas costeras de los estados de Guerrero y Michoacán hasta el jueves. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas de terreno empinado.

Además, las marejadas generadas por Polo podrían afectar sectores de la costa suroccidental de México durante los próximos días. El fenómeno puede producir oleaje peligroso, corrientes marinas y condiciones propicias para inundaciones costeras. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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