Huracán Polo: baja a categoría 4 y mantiene alerta en la costa de México

El huracán Polo se debilitó ligeramente este miércoles y ahora es un sistema de categoría 4, aunque continúa representando un peligro para la costa suroeste de México, donde ya comenzaron a llegar las bandas externas de lluvia.
De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Polo presenta vientos máximos sostenidos cercanos a los 250 km/h, con ráfagas más fuertes. El sistema avanza lentamente hacia el norte, a unos 4 km/h.
Aunque perdió intensidad respecto al martes, cuando llegó a convertirse en huracán de categoría 5, el pronóstico señala que podría mantener su condición de huracán mayor y muy poderoso durante los próximos días.
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El NHC también advierte que pueden presentarse fluctuaciones en la intensidad del sistema. Se espera que Polo realice un giro brusco hacia el noroeste durante este miércoles y que posteriormente adopte un desplazamiento general hacia el oeste-noroeste a finales de esta semana.