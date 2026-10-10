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Hitler Mussolini, el candidato de izquierda que ganó la alcaldía de un pequeño distrito de Perú

Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato del partido de centroizquierda Ahora Nación, sería el nuevo alcalde de Queropalca, un pequeño distrito de Huánuco, en Perú.

  • Atrás, imagen de elecciones en Perú. Adelante, imagen de la hoja de vida de Hitler Mussolini Simeon Flores. Foto: Colprensa y cortesía.
    Atrás, imagen de elecciones en Perú. Adelante, imagen de la hoja de vida de Hitler Mussolini Simeon Flores. Foto: Colprensa y cortesía.
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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En Queropalca, un distrito andino de la provincia de Lauricocha, en Huánuco, los votantes eligieron como alcalde a un candidato llamado Hitler Mussolini Simeón Flores.

Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la votación del 4 de octubre, el candidato de Ahora Nación obtuvo 229 votos, el 34,54 % de los válidos, y superó por 25 sufragios a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular, que sumó 204 (30,76 %). Itala Yovana Santillán Vara, del partido País para Todos, quedó tercera con 187.

En el distrito se contabilizaron 707 votos: 663 válidos, 30 en blanco y 14 nulos. Simeón Flores asumiría el cargo el 1 de enero. Por ahora es el virtual alcalde: la proclamación oficial corresponde a las autoridades electorales.

Simeón Flores nació en Queropalca el 6 de agosto de 1981. En su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró estudios de primaria y secundaria y experiencia como gerente de una empresa de inversiones en Pillco Marca, Huánuco.

Entérese: Desde Yariangelis hasta Messi Andrés: estos son los nombres más raros que hay en Colombia

Estuvo afiliado a Fuerza Popular –partido del fujimorismo y de extrema derecha al que pertenece la presidenta electa Keiko Fujimori –, de la que renunció en 2025. Esta vez se presentó por Ahora Nación, un partido socialdemócrata fundado en 2023 por el académico Alfonso López Chau.

Su nombre de pila reúne los de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos dictadores europeos de la década de 1930. Sin embargo, hasta el momento el político electo no ha explicado la razón de su nombre, el cual ha levantado curiosidad dentro y fuera del Perú.

Los Hitler del Perú

El caso reabre una curiosidad. En el Perú hay muchas personas llamadas Hitler. En 2023, el directorio Forebears contaba 2.349, lo que ubicaba al país en el primer lugar del mundo, con Loreto (424) y Lima (422) a la cabeza.

Ese mismo año, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el organismo oficial de identificación de ciudadanos del Perú, reportó 3.943 peruanos con ese nombre, además de 99 llamados Adolfo Hitler y tres, Adolf Hitler.

No sorprende, entonces, que Hitler Mussolini no sea el primer peruano en llegar a un cargo público. Hitler Alba Sánchez, apodado «El Hitler Bueno», fue alcalde de Yúngar, en Áncash, región peruana al norte de Lima. En 2018 se presentó ganó las elecciones frente a un rival llamado Lenin.

En su campaña usó frases como «Hitler es del pueblo», rechazó lo que representa el dictador y, según reportes de entonces, dijo que su padre no conocía el legado del nazi cuando le puso el nombre.

En Alemania, en cambio, llamar a un hijo Adolf Hitler está prohibido por hacer apología al nazismo. Y los nombres de Adolf, que antes era muy común, y Hitler, son poco usual.

Ahora bien, en Colombia el registro de este tipo de nombres también es mínimo, tanto así que no hay registro conocido que reúna el total de personas con este nombre.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la ideología política de Hitler Mussolini Simeón Flores?
A pesar de llevar el nombre de dos dictadores fascistas, la postura política de Simeón Flores no está ligada al extremismo de derecha. Se presentó como candidato de Ahora Nación, un partido peruano de tendencia socialdemócrata y centroizquierda fundado en 2023, tras haber militado previamente en el fujimorismo.
¿Por qué es tan común encontrar a personas llamadas “Hitler” en el Perú?
En el Perú no existen restricciones legales del registro civil sobre el uso de nombres de personajes históricos. El fenómeno responde a patrones socio-culturales donde algunos padres eligen nombres llamativos o extranjeros sin conocer necesariamente el contexto histórico o la connotación negativa del personaje en occidente.

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