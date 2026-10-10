Hitler Mussolini, el candidato de izquierda que ganó la alcaldía de un pequeño distrito de Perú

En Queropalca, un distrito andino de la provincia de Lauricocha, en Huánuco, los votantes eligieron como alcalde a un candidato llamado Hitler Mussolini Simeón Flores.

Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la votación del 4 de octubre, el candidato de Ahora Nación obtuvo 229 votos, el 34,54 % de los válidos, y superó por 25 sufragios a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular, que sumó 204 (30,76 %). Itala Yovana Santillán Vara, del partido País para Todos, quedó tercera con 187.

En el distrito se contabilizaron 707 votos: 663 válidos, 30 en blanco y 14 nulos. Simeón Flores asumiría el cargo el 1 de enero. Por ahora es el virtual alcalde: la proclamación oficial corresponde a las autoridades electorales.

Simeón Flores nació en Queropalca el 6 de agosto de 1981. En su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró estudios de primaria y secundaria y experiencia como gerente de una empresa de inversiones en Pillco Marca, Huánuco.

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Estuvo afiliado a Fuerza Popular –partido del fujimorismo y de extrema derecha al que pertenece la presidenta electa Keiko Fujimori –, de la que renunció en 2025. Esta vez se presentó por Ahora Nación, un partido socialdemócrata fundado en 2023 por el académico Alfonso López Chau.

Su nombre de pila reúne los de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos dictadores europeos de la década de 1930. Sin embargo, hasta el momento el político electo no ha explicado la razón de su nombre, el cual ha levantado curiosidad dentro y fuera del Perú.