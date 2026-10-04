Hallan restos del avión médico desaparecido frente a EE. UU.: llevaba seis personas a bordo

La Guardia Costera anunció que encontró restos de un avión médico de Bermudas y con destino a Boston que desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos.
“Los equipos de búsqueda de la Guardia Costera han descubierto un lugar de restos relacionado con la aeronave desaparecida”, indicó la entidad en un comunicado.
La Guardia Costera dijo en X que había sido informado por la Administración Federal de Aviación (FAA) que el sábado más temprano se había perdido el contacto con el avión Gulfstream G100, con seis pasajeros a bordo.
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