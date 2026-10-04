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Hallan restos del avión médico desaparecido frente a EE. UU.: llevaba seis personas a bordo

La Guardia Costera encontró restos del avión médico de Bermudas que desapareció frente a la costa este de Estados Unidos cuando volaba hacia Boston.

  • Autoridades de Estados Unidos confirmaron que el avión médico Gulfstream G100, con seis personas a bordo, perdió más de 12.000 pies de altitud en apenas tres minutos antes de desaparecer de los radares frente a Nantucket. FOTO: Getty.
    Autoridades de Estados Unidos confirmaron que el avión médico Gulfstream G100, con seis personas a bordo, perdió más de 12.000 pies de altitud en apenas tres minutos antes de desaparecer de los radares frente a Nantucket. FOTO: Getty.
Agencia AFP
hace 2 horas
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La Guardia Costera anunció que encontró restos de un avión médico de Bermudas y con destino a Boston que desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos.

“Los equipos de búsqueda de la Guardia Costera han descubierto un lugar de restos relacionado con la aeronave desaparecida”, indicó la entidad en un comunicado.

La Guardia Costera dijo en X que había sido informado por la Administración Federal de Aviación (FAA) que el sábado más temprano se había perdido el contacto con el avión Gulfstream G100, con seis pasajeros a bordo.

Siga leyendo: ¿Qué se sabe del avión desaparecido en el Atlántico con seis personas a bordo?

La aeronave operada por Latitude Air Ambulance, con sede en Canadá, desapareció alrededor de la 01:30 de la madrugada, dijo más temprano el sábado a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

“Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar”, declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

Se espera que durante la noche continúen los operativos de búsqueda. La Guardia Costera anunció que realizará una rueda de prensa el domingo en la mañana.

Conozca más: Desaparece avión con seis personas en el Atlántico: activan operativo de búsqueda en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que el avión médico Gulfstream G100, con seis personas a bordo, perdió más de 12.000 pies de altitud en apenas tres minutos antes de desaparecer de los radares frente a Nantucket.

La aeronave, operada por la compañía canadiense de transporte médico Latitude Air Ambulance, perdió el contacto con las torres de control mientras volaba frente a la costa este de Estados Unidos.

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