Ante el Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina (CAN) en la ciudad de Lima, en Perú, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió que nuevamente sean incluidos Chile y Venezuela y que también Argentina haga parte del mecanismo regional andino.

“Debemos ser más poderosos, juntar más voces, las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta, volver al primer escenario de la Comunidad Andina cuando ellos integraban este instrumento de integración, si Argentina se hará cerca mejor, entre más voces juntemos, pongamos de acuerdo e integremos, mejor”, afirmó Petro durante su discurso.

El presidente Petro aseguró que aunque cada país no podrá descuidar su territorio, reiteró que la CAN sí deberá evaluar e integrar más países. Al comienzo de su discurso, el presidente colombiano aseguró que por el bien de la producción agraria de las regiones y por la soberanía alimentaria, el CAN deberá fomentar un espacio de diálogo para contribuir a que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania.