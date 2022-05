Olmer Muñoz, profesor de Seguridad y Defensa de la UPB, explica que la falta de atención en esas confrontaciones se debe a “que, por ser de carácter interno la mayoría de ellos, la comunidad internacional decide no involucrarse al considerarlos un problema interno, de cada Estado. Solamente, en momentos muy excepcionales, trata de intervenir. Para la comunidad internacional el interés fundamental para involucrarse en un conflicto es cuando el sistema democrático se ve amenazado”.

Pero más allá de las fronteras ruso-ucranianas, el mundo parece ignorar otros conflictos que no han sido tan mediáticos, o que han sido opacados por noticias que afectan más los intereses de las potencias. La comunidad internacional y estudiosos señalan que son 17 conflictos armados que no han recibido atención del mundo.

Ucrania está en los ojos del mundo. En los 68 días que van de la guerra, diferentes países han enviado armamento, ayuda humanitaria y mensajes de apoyo. Occidente (EE. UU. y Europa) reaccionó a la invasión rusa de Ucrania imponiendo sanciones económicas contra Rusia, lo que tiene ahogados a políticos y empresarios. Pese a esto, Putin no ha dado su brazo a torcer.

¿Cuáles son lo conflictos?

La Escola de Cultura de Pau, de Barcelona, tiene bajo sus registros que esas otras guerras se desarrollan en África, Europa y Asia. (Ver Mapa).

La mayoría de estas confrontaciones también dejan millones de personas desplazadas, muertos y hambrunas. Por mencionar solo dos, y según datos de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, Acnur, la confrontación en Siria deja 5,6 millones de refugiados y 6,7 millones de desplazados internos; y en Yemen, tan solo en 2021, hubo 839 ataques que dejaron daños a civiles en los que murieron 782 personas.

Los expertos de las agencias de atención humanitaria como Acnur, Unicef y otros, indican en sus reportes que esos conflictos tienen un común denominador: la participación de actores no estatales que complican aún más la situación humanitaria, porque estos grupos suelen atacar a la población civil, a las misiones humanitarias y a las operaciones para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.

Estas acciones aumentan la hambruna, porque impiden la entrada de ayuda humanitaria. La mejor forma de solucionar esa falta de ayuda para las personas afectadas y las consecuencias que genera, debido a las acciones cometidas por eso actores no estatales, es combatirlos, como lo afirma el politólogo de la UPB, José Luis Correa Henao.

Ante una mirada silenciosa, los otros conflictos siguen ahí. En palabras de Muñoz, el otro motivo por el cual la comunidad internacional no interviene es porque podrían verse afectados los intereses económicos que las potencias mundiales tienen en la región a la que pertenece el país en el que se vive una confrontación, y esto conlleva a que, si estos conflictos no atraviesan fronteras, la comunidad internacional no ve la necesidad de intervenir