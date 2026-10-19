Francia admite que perdió el control policial durante los disturbios y ordena toques de queda

El gobierno francés intenta recuperar el control tras un fin de semana de disturbios que deja más de 3.000 comercios saqueados, edificios públicos incendiados y duros enfrentamientos con la Policía. Ante la magnitud de los daños y los fallos reconocidos en la respuesta policial, el presidente Emmanuel Macron ordenó endurecer las operaciones de seguridad, mientras el primer ministro Sébastien Lecornu anunció toques de queda parciales en varias zonas del país.
Las movilizaciones comenzaron el sábado 17 de octubre, convocadas contra el encarecimiento de la vida, pero derivaron en violencia en varias ciudades. Las autoridades reportaron vehículos incendiados, el ayuntamiento de Limoges en llamas y daños en la sede municipal de Marsella. La situación continuó durante la noche del domingo y dejó más de 2.500 detenidos y cerca de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos.
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Ante la magnitud de los disturbios, Macron reconoció este lunes 19 de octubre, que hubo “fallos” en la gestión de la crisis y pidió “nuevos modos operativos” para “poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos”. Después de una reunión de emergencia, Lecornu descartó declarar el estado de emergencia y planteó restricciones parciales.