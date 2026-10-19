Francia admite que perdió el control policial durante los disturbios y ordena toques de queda

El gobierno francés intenta recuperar el control tras un fin de semana de disturbios que deja más de 3.000 comercios saqueados, edificios públicos incendiados y duros enfrentamientos con la Policía. Ante la magnitud de los daños y los fallos reconocidos en la respuesta policial, el presidente Emmanuel Macron ordenó endurecer las operaciones de seguridad, mientras el primer ministro Sébastien Lecornu anunció toques de queda parciales en varias zonas del país. Las movilizaciones comenzaron el sábado 17 de octubre, convocadas contra el encarecimiento de la vida, pero derivaron en violencia en varias ciudades. Las autoridades reportaron vehículos incendiados, el ayuntamiento de Limoges en llamas y daños en la sede municipal de Marsella. La situación continuó durante la noche del domingo y dejó más de 2.500 detenidos y cerca de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos. En contexto: Francia, sacudida por las protestas contra el costo de vida: 1.800 detenidos, comercios afectados y cientos de heridos Ante la magnitud de los disturbios, Macron reconoció este lunes 19 de octubre, que hubo “fallos” en la gestión de la crisis y pidió “nuevos modos operativos” para “poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos”. Después de una reunión de emergencia, Lecornu descartó declarar el estado de emergencia y planteó restricciones parciales.

Macron rechazó la renuncia del ministro del Interior tras los disturbios en Francia

La respuesta del gobierno también abrió una discusión sobre la actuación de las autoridades antes y durante las protestas. Laurent Nuñez, ministro del Interior, reconoció que la policía perdió el control en algunas ciudades y admitió que hubo fallos en la preparación del operativo. Conozca: VIDEOS| Saqueos y disturbios sacuden a Italia; Albania también vive fuertes enfrentamientos “No puedes mirar a los comerciantes a la cara cuando tienes cientos de comercios que han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control sobre algunas de estas grandes ciudades”, afirmó Nuñez en declaraciones a la emisora France Inter.

Lea más: “Van a pagar”: Macron responsabiliza a la extrema izquierda por los disturbios en Francia El ministro también reconoció una falta de previsión en el despliegue de los agentes durante la jornada del sábado. Según sus cálculos, alrededor de 60.000 integrantes de las fuerzas de seguridad fueron movilizados en todo el país, aunque su número fue insuficiente frente a la cantidad de personas que participaron en los disturbios. Nuñez presentó su dimisión, pero Macron la rechazó. La Presidencia francesa explicó que mantener al ministro en el cargo era necesario para garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad durante la crisis. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció que las autoridades habían “fallado indiscutiblemente”. Además, cuestionó la capacidad de los servicios de inteligencia para anticipar las acciones de grupos de extrema izquierda, pese a su experiencia en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y las injerencias extranjeras. Conozca: Europa estalla en protestas: incendios, saqueos y choques con la Policía sacuden varias ciudades

Francia impone toques de queda y anuncia ayudas para los comercios saqueados

Mientras el gobierno define las restricciones, algunas ciudades ya adoptaron medidas para contener nuevas alteraciones del orden público. En Marsella se prohibieron las manifestaciones entre las 12:00 y las 20:00. Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó un toque de queda nocturno hasta el domingo 25 de octubre. El gobierno calculó que al menos 3.000 comercios resultaron afectados por los saqueos. Para responder a las pérdidas, anunció medidas de desempleo parcial a partir del martes y la creación de un fondo de apoyo específico para los comerciantes.

Las restricciones no han detenido todas las movilizaciones. De hecho, el lunes 19 de octubre manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre para respaldar las demandas de estudiantes que reclaman mejores condiciones en los liceos desde finales de septiembre. Por su parte, el movimiento de los chalecos amarillos, protagonista de las protestas de 2018 y 2019, anunció nuevas manifestaciones. La violencia también provocó reacciones fuera de Francia. El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, calificó de inaceptables los incendios, los saqueos y los ataques contra personas y edificios públicos, y pidió proteger el derecho a manifestarse pacíficamente. Alemania, por su parte, recomendó prudencia a sus ciudadanos ante la posibilidad de nuevos disturbios. Lea también: Disturbios en Francia: ¿por qué Estados Unidos los convirtió en un argumento para sus elecciones?

La crisis por los disturbios en Francia aumenta la presión política sobre Macron

Los disturbios se producen a seis meses de las elecciones presidenciales, en las que Macron no podrá presentarse nuevamente. La oposición cuestiona la capacidad del gobierno para anticipar la violencia y atender las demandas relacionadas con el costo de la vida.

“El poder desertó por completo”, criticó Jordan Bardella, presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, cuya candidata presidencial, Marine Le Pen, lidera los sondeos citados en la información. El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, también denunció los daños en la capital, donde, según afirmó, “calles enteras” fueron “sistemáticamente devastadas”. Sin embargo, pidió distinguir entre las reivindicaciones sociales y los responsables de los actos violentos.

En un discurso televisado el domingo por la noche, seguido por 16,7 millones de personas, Macron acusó a “grupúsculos de ultraizquierda” y a “delincuentes” de los disturbios y prometió firmeza. No anunció medidas concretas para aliviar el malestar por el costo de la vida, aunque mantuvo su viaje a Oriente Medio para buscar acuerdos que permitan asegurar el suministro de petróleo y diésel y reducir sus precios. A la crisis social se suma la presión sobre las finanzas públicas. El gobierno, que está en minoría, busca aprobar ante el Parlamento un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para 2027, mientras el aumento del rendimiento de la deuda soberana francesa a diez años reaviva las preocupaciones de los mercados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Kathleen Brooks, analista de XTB, advirtió que un eventual fortalecimiento electoral de Le Pen como consecuencia de los disturbios podría aumentar la incertidumbre sobre el futuro de Francia en la Unión Europea y provocar nuevas caídas del euro. *Redacción con información de AFP No se vaya sin leer: Europa estalla en protestas: incendios, saqueos y choques con la Policía sacuden varias ciudades Bloque de preguntas y respuestas: