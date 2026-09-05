Explosiones en cuartel militar de Bolivia dejan 2 muertos y 81 desaparecidos

Al menos 14 desaparecidos son buscados este sábado entre los escombros de una instalación militar de Bolivia, después de que dos violentas explosiones dejaron al menos dos muertos y 81 heridos el día anterior, informó un jefe militar.
Los estallidos en el recinto, donde se almacenaba material pirotécnico, se produjeron el viernes en la tarde en la ciudad de Viacha, de unos 100.000 habitantes, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz. Las causas aún se investigan.
Los bomberos removían este sábado los escombros de partes del edificio militar, entre los cuales se elevaba una estela de humo negro, constató la AFP.
Vidrios rotos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados son los efectos de las ondas expansivas que afectaron decenas de viviendas en los alrededores.