Europa endurece sus fronteras: esto es lo que deben saber los colombianos antes de viajar al Viejo Continente

El panorama para los colombianos que desean viajar o establecerse en Europa ha cambiado drásticamente debido a un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias y la implementación de avanzados sistemas tecnológicos de vigilancia.
A partir de este mes de abril ha entrado en operación plena el Sistema de Entradas y Salidas (SES), que reemplaza el tradicional sellado manual de pasaportes por un registro digital automatizado en 29 países del espacio Schengen, incluidos destinos clave como España, Francia, Alemania e Italia.
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Este sistema, también conocido como EES, captura datos biométricos (huellas dactilares y fotografía facial) de todos los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, como Colombia, que viajen por estancias cortas de hasta 90 días.