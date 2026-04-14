Europa endurece sus fronteras: esto es lo que deben saber los colombianos antes de viajar al Viejo Continente

El panorama para los colombianos que desean viajar o establecerse en Europa ha cambiado drásticamente debido a un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias y la implementación de avanzados sistemas tecnológicos de vigilancia. A partir de este mes de abril ha entrado en operación plena el Sistema de Entradas y Salidas (SES), que reemplaza el tradicional sellado manual de pasaportes por un registro digital automatizado en 29 países del espacio Schengen, incluidos destinos clave como España, Francia, Alemania e Italia. Lea también: Colombianos no podrán ingresar a Europa sin cumplir este requisito obligatorio: ya entró en vigor Este sistema, también conocido como EES, captura datos biométricos (huellas dactilares y fotografía facial) de todos los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, como Colombia, que viajen por estancias cortas de hasta 90 días.

El nuevo “sellado” SES no requiere un trámite previo al viaje; se realiza directamente en aeropuertos, puertos o pasos terrestres al llegar. El sistema calcula automáticamente el tiempo de estancia y emite alertas si el viajero excede el límite de 90 días en un periodo de 180 días. La información personal y biométrica recolectada en la verificación se conservará en una base de datos común durante tres años. Este cambio forma parte de un endurecimiento general de las políticas migratorias en el continente, diseñado para reforzar la seguridad fronteriza y gestionar de manera más rigurosa los flujos de visitantes. En la lista de estas modificaciones también se espera que en el último cuatrimestre de 2026 entre en funcionamiento el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias).

A diferencia del SES, este sí es un trámite previo al viaje que los colombianos deberán realizar en línea. Tendrá un costo aproximado de 20 euros, una vigencia de tres años y permitirá a las autoridades evaluar riesgos de seguridad antes de autorizar el embarque.

¿A qué se enfrenta un colombiano a la hora de viajar a Europa?

Las medidas sobre seguridad hacen parte de un límite para frenar flujos irregulares hacia las naciones del viejo continente. Uno de estos cambios es la inclusión de Colombia en la lista de “países seguros” por parte de la Unión Europea. Bajo esta nueva calificación, las solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos se tramitan mediante procedimientos acelerados y tienen una probabilidad mucho mayor de ser rechazadas, ya que se asume que no existe una persecución sistemática en el país. Además, de acuerdo con medios internacionales, hay una inminente aprobación de una reforma al Reglamento de Retorno de la Unión Europea que permiten la deportación a terceros países seguros si existen convenios bilaterales. También hay que tener en cuenta los cambios que han presentado internamente los diferentes países en el último año, como el caso del Reino Unido que desde noviembre de 2024 restableció la exigencia de visa estándar para colombianos, con un costo de 115 libras esterlinas.