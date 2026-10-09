Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional después del Nobel de Paz a Navi Pillay

La tensión entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) escaló este viernes. La administración de Donald Trump anunció sanciones contra el tribunal internacional y advirtió que buscará frenar sus actividades, luego de que le concedieran el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la CPI.
El anuncio lo hizo el secretario de Estado Marco Rubio, quien defendió las medidas como una respuesta a lo que Washington considera una amenaza para su soberanía y para sus funcionarios.
“Hoy, la Administración Trump está sancionando a la CPI. Esta acción debería alentar a nuestros aliados dentro de la Corte a trabajar por soluciones para poner fin a esta amenaza a la soberanía de EE. UU. para siempre”, afirmó Rubio.
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