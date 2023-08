La impactante confesión de la esposa del asesino en serie de Gilgo Beach, en EE. UU.

Asa Ellerup dijo para el diario The Post que luego de que su esposo, también conocido como el asesino en serie de Gilgo Beach, fuera hallado culpable del asesinato de ocho mujeres, una niña de dos años y un hombre de origen asiático, han vivido días de pesadilla.

Su abogado en algunas ocasiones se ha pronunciado para medios locales, denunciando que han sido tratados como si fueran animales y no humanos, y que han sido víctimas de malos tratos por parte de las autoridades, a raíz de los delitos cometidos por Rex Heuermann, señaló el defensor de la familia, Bob Macedonio.

El daño ha sido tal, que aseguró no tener en estos momentos una cama para dormir. Recuerda que el día en que llegaron a hacer la inspección de la propiedad, se despertó en medio de la noche temblando. “Mis hijos han estado llorando hasta quedarse dormidos. Aunque no sean niños, sino más bien adultos, aunque uno de ellos tiene una discapacidad de desarrollo, y es el que más ha llorado”, relató Ellerup.

Asa Ellerup también ha dicho sobre la situación que en estos momentos padecen, “aunque me quisiera ir de allí, es lo único que tengo. Así que hemos sacado del sótano una silla para podernos sentar. Uno de mis hijos, el que más necesita cuidado, no entiende qué pasa, está tan angustiado y como madre, no tengo ninguna respuesta que darle”, señaló la mujer.

El arresto de Rex Heuermann se produjo después de que fuera hallado culpable del asesinato de siete mujeres, una menor de 2 años y un joven de origen asiático entre diciembre de 2010 y abril de 2011. Cada uno de los crímenes ocurrió con pocos días de diferencia durante el mes.

Los investigadores encontraron más de 10 conjuntos de piezas humanas a lo largo del Ocean Parkway, cerca del Gilgo Beach, en el condado de Sufffolk.

La mayoría de sus víctimas fueron trabajadoras sexuales y todas tenían un rasgo en común. Tenían los ojos verdes o color avellana y aun las autoridades desconoce los motivos por los cuales se sentía atraído por mujeres con estas características, y por qué terminaba asesinándolas.