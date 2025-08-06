¿Eran de Rionegro, pero los mataron en Guarne? Autoridades explican homicidios recientes en los límites de ambos municipios

Un hombre que caminaba por el barrio San Antonio, de Guarne y en los límites con Rionegro, fue baleado en la noche de este martes por sujetos en moto que se le acercaron para asesinarlo. Otros dos hombres fueron baleados en este mismo municipio, en una vereda limítrofe con San Vicente Ferrer, luego de que los llevaran de Rionegro.
Estas dos situaciones, registradas desde el pasado viernes, han incrementado la sensación de inseguridad en Guarne, por las disputas que se están presentando entre el Clan del Golfo y la banda El Mesa a sangre y fuego el control delictivo, principalmente de las plazas de vicio, en los municipios del Oriente antioqueño cercano.