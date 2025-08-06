x

¿Eran de Rionegro, pero los mataron en Guarne? Autoridades explican homicidios recientes en los límites de ambos municipios

Situaciones relacionadas con el microtráfico, en medio de la disputa entre el Clan del Golfo y la banda El Mesa, habrían ocasionado los tres más recientes asesinatos en el Oriente antioqueño.

  • Las autoridades de Guarne se muestran preocupadas por el incremento de homicidios en su municipio este año, en su mayoría, en casos relacionados más con Rionegro. FOTO: JAIME PÉREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

06 de agosto de 2025
Un hombre que caminaba por el barrio San Antonio, de Guarne y en los límites con Rionegro, fue baleado en la noche de este martes por sujetos en moto que se le acercaron para asesinarlo. Otros dos hombres fueron baleados en este mismo municipio, en una vereda limítrofe con San Vicente Ferrer, luego de que los llevaran de Rionegro.

Estas dos situaciones, registradas desde el pasado viernes, han incrementado la sensación de inseguridad en Guarne, por las disputas que se están presentando entre el Clan del Golfo y la banda El Mesa a sangre y fuego el control delictivo, principalmente de las plazas de vicio, en los municipios del Oriente antioqueño cercano.

El homicidio más reciente ocurrió a las 11:28 de la noche del martes, cuando la víctima, de entre 20 y 25 años, fue asesinada y abandonada en este corredor, mientras se escabulleron rumbo hacia la autopista Medellín-Bogotá. Aunque los investigadores judiciales realizaron la inspección judicial respectiva, no pudieron establecer su identidad porque no portaba documentos.

Entérese: Un arquitecto y su familiar fueron secuestrados en Antioquia con la modalidad del falso servicio

Luego de este crimen, el alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, informó que se avanzan en las labores investigativas para esclarecer lo sucedido con este joven, cuya muerte estaría relacionada con el control territorial por el tráfico de estupefacientes en esta zona limítrofe de Rionegro y Guarne, considerada una de las de mayor problemática de seguridad en este municipio.

En cuanto al homicidio del pasado viernes, donde asesinaron a Luis Miguel Morelo Gómez, de 22 años, y a Andrés Camilo Campo Agudelo, de 28, las autoridades confirmaron que a estos jóvenes los llevaron de Rionegro y los asesinaron en la vereda Guarumito, cercana a San Vicente Ferrer. De hecho, uno de los fallecidos había sido capturado recientemente y ya tenía antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar: Disputas del Clan del Golfo y El Mesa calientan a dos municipios del Oriente antioqueño y a Bello

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que “aquí lo que estamos encontrando es la modalidad anterior al sicariato, en cuanto a las personas que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes y microtráfico están siendo citadas y llevadas a zona rural, allí pues se les asesina o se les intimida, que es lo que tenemos nosotros por el momento, y estas dos personas son el caso particular de que fueron desplazadas a través de una cita, llevados en vehículo a zona rural de Guarne”.

Estos recientes hechos de violencia han llevado a que en Guarne se presente un aumento en los asesinatos, pasando de siete casos el año pasado a la decena que van en este 2025, según la Policía Nacional. En Rionegro, por su parte, presenta una reducción, pasando de 19 asesinatos el año pasado, a 12 en este.

Como parte de las estrategias de la Alcaldía de Guarne para reforzar su seguridad, el mandatario Grisales informó que entregó 22 nuevos radios de comunicación a los frentes de seguridad urbana, “como parte del refuerzo de herramientas para la participación y denuncia ciudadana”.

