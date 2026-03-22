El diario de una latina en Israel, en medio de la guerra: “No hay pánico, la vida sigue”

“Primero te llega una alarma al teléfono, te dice que hay misiles aproximándose y que debes acercarte a un lugar seguro. Luego de eso pasan unos siete minutos y empiezan a sonar las alarmas en tu zona”.
El testimonio es de María*, una latinoamericana que vive en Israel. Ella salió de su terruño hace más de diez años hacia Europa, y después aterrizó en el Medio Oriente. Hace parte del 2% cristiano que está en ese país.
Todos los días salen noticias desde ese territorio que ha tenido una historia marcada por los conflictos. El de hoy tiene que ver con que Donald Trump y Benjamín Netanyahu bombardearon Irán y este respondió con misiles para vengarse.
Se creería que por estar en guerra la vida de personas como María cambia, pero la verdad es que la cotidianidad no se interrumpe.