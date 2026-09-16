Ella era Eliana Moreno, la periodista de Telemundo 52 que murió en el accidente de helicóptero en Los Ángeles

Desde muy pequeña, Eliana Moreno tenía claro el rumbo de su vida, a los 11 años supo con certeza que deseaba convertirse en reportera de televisión. Nacida en Orange, California, construyó paso a paso una sólida formación profesional que la llevó a graduarse en 2010 con una doble titulación en Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas por la Universidad Chapman. Ese mismo año de su graduación dio el salto al fotoperiodismo aéreo al ingresar en la compañía Angel City Air. Con el paso del tiempo, su labor tras las cámaras y los micrófonos se consolidó en cadenas de peso como KCAL 9 y KCBS 2, antes de afianzarse como la voz e imagen desde las alturas para NBC4 y Telemundo 52. En contexto: Video | Helicóptero de noticias de NBC se estrelló mientras cubría en vivo un accidente en Los Ángeles, EE. UU.; hay tres muertos A bordo del icónico helicóptero NewsChopper4, Eliana cubrió durante años incendios forestales, persecuciones policiales a gran velocidad y emergencias de alto impacto en tiempo real. En las redes sociales se dio a conocer cariñosamente como “Eli in the Heli”, identidad que reflejaba el entusiasmo con el que ejercía el periodismo aéreo.

Quienes compartieron pantalla y redacción con ella destacaron siempre su profundo orgullo por sus raíces latinas. En su vida personal, Eliana, de 38 años, estaba comprometida desde octubre de 2025 con Robert Barrientos. También compartía abiertamente el cariño por sus perros y gallinas y dedicaba parte de su tiempo libre a dictar charlas para estudiantes que soñaban con seguir una carrera en los medios de comunicación.

El trágico sobrevuelo sobre el Valle de San Fernando

La noche del martes 15 de septiembre de 2026, Eliana Moreno abordó el NewsChopper4 junto al experimentado piloto George Marciniw para realizar la cobertura en vivo de un choque entre un autobús del Metro de Los Ángeles y un vehículo particular. Poco antes de las 7:00 p.m., mientras la reportera realizaba el informe aéreo, la estación televisiva perdió contacto repentinamente con la tripulación. La aeronave sufrió una pérdida de altura y se precipitó sobre la calle North Mason Avenue, en la comunidad de Chatsworth, impactando en un sector comprendido entre dos edificios comerciales y cerca de un almacén de autoservicio. Lea también: “Pensábamos que habría más ataques”: testimonios del plan que activó Aerocivil tras el 11-S

El choque desató un incendio que consumió cuatro automóviles y dos contenedores de almacenamiento, lo que exigió la intervención de más de 70 bomberos para controlar las llamas, las autoridades del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) confirmaron la muerte de tres personas: Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y Edy Gutiérrez Mejía, un joven de 29 años que se encontraba en tierra al momento del impacto. Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención de urgencia.

Así despidieron sus compañeros a la periodista Eliana Moreno

La partida de Moreno provocó un profundo dolor en la comunidad periodística de Estados Unidos. Balbino Avilés, periodista y compañero en Telemundo 52, recordó el valor de su trabajo diario en el equipo informativo: “Trabajó alrededor de 10 años como ‘reportera del aire’. Era increíble en sus coberturas. Trabajaba más el horario de la tarde-noche, pero a veces nos acompañaba también en el noticiero de la mañana. Y, cuando la teníamos, sentíamos la diferencia”, señaló el comunicador

Conozca: Video | Tragedia aérea en Brasil: cuatro personas murieron en un accidente de helicóptero en Río y tres eran colombianas Avilés rememoró además un mensaje personal que intercambió con la periodista tiempo atrás, en el que ella le escribió: “¡Que tengas buen vuelo Balbino! Nosotros ahorita estamos volando en Santa Clarita”. Conmovido por la pérdida, el reportero concluyó: “Hoy el que le tiene que desear un feliz vuelo soy yo [...] Se fue informando, haciendo lo que le gustaba”. El homenaje trascendió las redacciones y llegó a las pantallas en directo. Durante la emisión del matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo, la producción interrumpió la pauta habitual para rendirle tributo a la tripulación fallecida: “Ayer fallecieron dos de nuestros colegas en Los Ángeles. Ellos transmitían en vivo para Telemundo 52 y NBC4 cuando el helicóptero en el que viajaban se precipitó al suelo”, afirmó la presentadora al aire mientras en pantalla se exhibían fotografías de los comunicadores junto a la aeronave.

La conductora añadió sus condolencias a las familias: “Así que, desde aquí, le enviamos a su familia, a sus amigos, a toda la gente que tanto los quiere y los va a extrañar, nuestro más sentido pésame”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron las investigaciones oficiales para determinar las causas exactas que provocaron la caída del helicóptero. Siga leyendo: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe Bloque de preguntas y respuestas: