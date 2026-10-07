¿Fraude electoral? ICE revisó millones de registros y organizaciones de votantes

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para investigar posibles casos de fraude electoral llegó a procesar decenas de millones de registros y a revisar organizaciones dedicadas al registro de votantes, según documentos internos obtenidos por Democracy Forward y citados por CNN. Los documentos, publicados por el grupo activista, permiten conocer detalles de una iniciativa de la administración de Donald Trump que busca identificar a personas no ciudadanas sospechosas de haberse registrado para votar o de haber participado ilegalmente en elecciones. La operación está a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI), que la describió como un proyecto nacional desarrollado por fases. Entre sus actividades están la recopilación de registros electorales, el análisis de bases de datos, la búsqueda de pistas y el trabajo de campo.

Millones de registros bajo análisis

La magnitud de la operación aparece reflejada en los documentos. Un informe de HSI fechado el 1 de junio señala que los investigadores habían procesado 50,6 millones de registros procedentes de una base de datos del Departamento de Justicia. Conozca: ICE arrestó a 7.157 colombianos en siete meses, uno cada 43 minutos en EE. UU. A esa información se sumaron otros 48,4 millones de registros que, según el documento, fueron obtenidos por Heather Honey, asesora principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a través de lo que el informe denomina “fuentes de información independientes”.

Documentos internos muestran el alcance de la investigación de ICE, que incluyó el análisis de millones de registros y la revisión de organizaciones de registro de votantes. FOTO: AFP.

Los documentos no especifican cuáles fueron esas fuentes ni aclaran si las dos bases de datos contenían información sobre personas determinadas. HSI indicó que los datos estaban siendo sometidos a análisis adicionales con el objetivo de identificar posibles objetivos de investigación. Los registros también muestran el papel de Honey dentro de una iniciativa que involucra a diferentes dependencias del Gobierno federal. Su trabajo previo cuestionando la integridad de las elecciones de 2020 contó con el respaldo de Trump y sus aliados. Lea más: Casey Revkin, el “hada madrina” de los niños migrantes detenidos por el ICE De acuerdo con los documentos, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional intentaron incorporar a trabajadores bajo la supervisión de Honey a la distribución de informes semanales de HSI relacionados con fraude electoral. Otro reporte atribuyó directamente a Honey el conjunto de datos compuesto por 48,4 millones de registros. Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, cuestionó la iniciativa y afirmó que parece buscar que el presidente y sus aliados “elijan a sus votantes”, en lugar de que los ciudadanos elijan a sus líderes.

La investigación también alcanzó a organizaciones

La operación no se concentró únicamente en identificar a personas sospechosas de cometer irregularidades. Los documentos muestran que HSI adoptó un enfoque que buscaba analizar posibles redes y organizaciones relacionadas con el registro de votantes. Una comparación interna señalaba que la agencia estaba priorizando la investigación de las organizaciones y de quienes pudieran facilitar actividades consideradas ilegales, en lugar de limitarse a seguir pistas individuales. En ese proceso, los investigadores revisaron decenas de organizaciones sin fines de lucro y grupos dedicados al registro de votantes en Pensilvania, Nueva Jersey y otros estados. Lea aquí: “Los hispanos se sienten traicionados”: republicana Salazar critica a Trump por política migratoria También examinaron organizaciones vinculadas con una empresa de Ohio que estaba bajo sospecha por posibles irregularidades en el registro electoral. Sin embargo, varias de estas revisiones no encontraron evidencia de irregularidades. Los investigadores indicaron que no encontraron información negativa sobre decenas de grupos de Nueva Jersey examinados. En otro caso, tampoco hallaron actividad financiera sospechosa relacionada con una organización sin fines de lucro. Además, una investigación independiente en Ohio fue cerrada después de que los agentes agotaran las pistas disponibles.

Pese a que algunas investigaciones no encontraron irregularidades, los documentos muestran que HSI también evaluó métodos más agresivos. Un informe de junio señala que funcionarios estudiaron la posibilidad de utilizar agentes encubiertos para trabajar con organizaciones sospechosas de fomentar o facilitar el registro ilegal de personas no ciudadanas. Entérese: ¿Trump está preocupado? Las señales que alertan al Partido Republicano Nueva Jersey y Pensilvania fueron identificados como territorios prioritarios para esta estrategia. Según el documento, los agentes encubiertos podrían utilizarse para obtener pruebas y rastrear el respaldo financiero de determinadas organizaciones en caso de que los investigadores concluyeran que estaban reclutando activamente a personas no ciudadanas para registrarse como votantes. Los documentos también aportan detalles sobre actuaciones anteriores de HSI. En el condado de Franklin, Ohio, un agente de la agencia presionó a funcionarios electorales para obtener información sobre varios grupos, entre ellos Ohio Organizing Collaborative, una organización progresista dedicada a fomentar la participación electoral. La organización fue posteriormente allanada por agentes federales en junio, cuatro meses después de ese intercambio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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