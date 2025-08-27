Video: Así se conocieron un niño y la señora a quien le devolvió anillo de diamantes

Todavía hay gente buena y honesta. Esta es la moraleja que deja la conmovedora historia de un niño y una mujer en San Luis, Missouri (Estados Unidos). Se trata de Kal Blank, un niño de 10 años, que emocionó a todos en redes sociales con un acto de honestidad que le ha valido ser considerado un “cazador de tesoros”.
La historia inició cuando Kal encontró un anillo de diamantes en el estacionamiento de un supermercado. Pero lo que parecía un simple hallazgo, se convirtió en una historia que se hizo viral.
El hecho ocurrió un sábado por la mañana, cuando Kal y su padre, Shane Blank, acudieron a la sede de una cadena de supermercados mayoristas. Cuando estaban por subirse al carro, Kal se agachó y recogió lo que al principio parecía una joya olvidada. “El anillo brillaba en el suelo y me llamó mucho la atención. Pensé: ‘¿Por qué pesa tanto?’”, explicó el niño en una entrevista con la cadena KSDK News.