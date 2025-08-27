Video: Así se conocieron un niño y la señora a quien le devolvió anillo de diamantes

Todavía hay gente buena y honesta. Esta es la moraleja que deja la conmovedora historia de un niño y una mujer en San Luis, Missouri (Estados Unidos). Se trata de Kal Blank, un niño de 10 años, que emocionó a todos en redes sociales con un acto de honestidad que le ha valido ser considerado un “cazador de tesoros”. Le puede interesar: Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación. La historia inició cuando Kal encontró un anillo de diamantes en el estacionamiento de un supermercado. Pero lo que parecía un simple hallazgo, se convirtió en una historia que se hizo viral. El hecho ocurrió un sábado por la mañana, cuando Kal y su padre, Shane Blank, acudieron a la sede de una cadena de supermercados mayoristas. Cuando estaban por subirse al carro, Kal se agachó y recogió lo que al principio parecía una joya olvidada. “El anillo brillaba en el suelo y me llamó mucho la atención. Pensé: ‘¿Por qué pesa tanto?’”, explicó el niño en una entrevista con la cadena KSDK News.

A pesar de la emoción por encontrar algo tan valioso, Kal no pensó en quedarse con el anillo, pues su madre, Kelli Blank, vio en la joya algo mucho más significativo. “Este anillo debía ser de alguien y, sin duda, era muy especial. Me imaginé que una mujer estaría muy triste por haberlo perdido”, comentó la madre, quien animó a su hijo a devolverlo.

Así encontraron a la dueña del anillo

Así las cosas, la familia se puso en contacto con el supermercado para ver si alguien había reportado la pérdida de una joya. Y resultó que la intuición de la madre de Kal estaba en lo correcto. Mae Pratzel, la dueña del anillo, había estado buscando por todo lado esa joya, que era más que un simple accesorio. Era el diamante original de su anillo de compromiso que su esposo, Alan Pratzel, le regaló hace más de 50 años.

Según contó Mae, había perdido mucho peso después de una cirugía y por eso, su anillo había comenzado a desajustarse de su mano, lo cual hizo que se resbalara de su dedo mientras estaba en el estacionamiento del supermercado. “Fue un momento horrible, no solo por la joya, sino por todo lo que representa”, dijo la mujer afectada al recordar el valor sentimental de la pieza.

Pero esa sensación solo fue pasajera, gracias a la honradez de Kal. Cuando se enteró de que alguien había encontrado un anillo que coincidía con la descripción del suyo, Kelli y Kal decidieron devolverlo. Después de pulirlo, lo guardaron en un elegante estuche que la mamá había adquirido en un viaje a Irlanda y acompañaron la joya con una carta escrita a mano por el niño. Lo escrito allí por Kal expresaba su deseo de devolver el anillo porque sabía lo importante que era para su dueña. “Quiero que este anillo esté con la persona correcta. Sé que alguien podría estar muy triste por perderlo”, escribió el menor en la carta. Al día siguiente, la familia se dirigió al supermercado para entregar el anillo y dejó la carta con un número de contacto.

El encuentro entre Kal y Mae tras devolver el anillo

Con el número Mae contactó a la familia del niño y pudieron conocerse para agradecerles y organizó un encuentro en su hogar. Ambos se conocieron y sellaron este momento con un abrazo lleno de sonrisas y agradecimiento.