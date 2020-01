EE. UU. en Oriente Medio: la visita incómoda que no quiere irse

Pero además de los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los opositores de al Asad, un nuevo foco de conflicto puede desarrollarse en ese país: los Altos del Golán, que en parte permanecen bajo soberanía de Siria y en parte están ocupados militarmente por Israel, pueden ser motivo de una nueva confrontación. Al respecto, Fernando Cocho explica que “en Siria nos encontramos con tres escenarios: allí hay alrededor de 80 milicias independientes luchando contra el régimen de al Assad y algunas de ellas son chiíes proiraníes. Y por otro lado, el dictador sirio está siendo apoyado por Rusia, que es aliado de Irán. Todo esto significa, que lejos de convertirse en una zona en que va a bajar la tensión, cada vez va a haber más guerras focalizadas que ya no van a beneficiar a las empresas armamentítsicas, sino que van a propiciar el estancamiento de la región en materia económica. No olvidemos que estaba ya bastante normalizada la economía en la zona, Siria tenía un potencial económico importante antes de la Primavera Árabe”.

Inmerso en una creciente tensión con Occidente desde 2018, cuando Estados Unidos salió del Pacto Nuclear, y en una violenta escalada a raíz del cruce de ataques entre fuerzas de ambos países, que tuvo como escenario Bagdad y que cobró la vida del general Qasem Soleimani, Irán prometió vengarse. Para el analista Fernando Cocho, “no hay duda de que ahora va a sufrirse una escalada de guerra asimétrica por parte, no de Irán directamente, sino de sus aliados. No olvidemos que el general Soleimani estaba fuera de territorio iraní cuando fue asesinado, estaba en Irak visitando al líder y número dos de las milicias chiíes que por su filiación religiosa apoyaban a Irán en la lucha contra el Estado Islámico”.

Para el experto, “independientemente de que consideremos que Irán está detrás de acciones terroristas o no, el bombardeo en que murió el general es una acción militar en suelo extranjero que no se justifica según el Derecho Internacional”.

Agregó el analista que el papel de Irán es clave para comprender por qué la zona conocida como el Mashreg, entre Egipto y Pakistán, “lejos de tranquilizarse, es cada vez más convulsa” a pesar del régimen de apoyo económico que han conformado China, Rusia e Irán: “Uno no rodea de al menos de 27 bases militares un país que no tenga un potencial económico y militar. Irán no es tan fuerte como Estados Unidos, pero económicamente su potencial es espectacular. No olvidemos que tiene las segundas reservas de petróleo sin explorar más importantes del mundo”.