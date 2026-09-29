Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

EE. UU. sancionó a cerca de 50 empresas y personas ligadas al Cartel de Sinaloa, incluido el “Mayito Flaco”

Entrar en la lista de sancionados significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos, ni acceder a servicios financieros o económicos en dicho país.

  • EE. UU. sanciona a ‘Mayito Flaco’ y a 45 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. FOTO: Tomada de la OFAC
    EE. UU. sanciona a ‘Mayito Flaco’ y a 45 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. FOTO: Tomada de la OFAC
Europa Press
hace 1 hora
bookmark

El Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones contra cerca de medio centenar de personas por su vinculación con el Cartel de Sinaloa, incluido su líder Ismael Zambada Sicarios, alias “Mayito Flaco”, hijo de su predecesor y cofundador del grupo criminal, Ismael Zambada García.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó esta medida contra 21 personas, entre las que se encuentran miembros de “su círculo más íntimo”, líderes de células del grupo en Tijuana, capital del estado mexicano de Baja California, personas acusadas de blanqueo de capitales y “políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera” entre los dos países.

Asimismo integran este paquete de sanciones un total de 25 empresas por proporcionr apoyo “financiero, material o tecnológico” así como bienes y servicios al Cártel de Sinaloa, y entre las que se encuentran: Servicios Hoteleros Gastelum, Galerías Centro Cambiario, Capital Privado Bursátil, Videovigilancia Colabirativa y Holistic Wellwaves.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas sanciones garantizan “que ningún capo de cartel, funcionario corrupto del Gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades” estadounidenses.

“Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, agregó.

‘Mayito Flaco’, de doble nacionalidad mexicana y estadounidense, pasó a dirigir la organización desde que en julio de 2024 su padre fuera detenido junto al otro líder Joaquín Guzmán, en el país norteamericano.

Se trata de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, que ha ofrecido más de 10 millones de euros a quien proporcione información que facilite su búsqueda y captura. El cártel de Sinaloa fue declarado “organización narcoterrorista” por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.

Un comunicado estadounidense recuerda que la detención de Ismael Zambada “El Mayo”, padre de “Mayito”, en julio de 2024, desencadenó una guerra entre las facciones de Los Mayos y los Chapitos que han provocado asesinatos y desapariciones en Sinaloa y otros estados.

Con información de AFP*

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es ‘Mayito Flaco’ y qué relación tiene con el Cártel de Sinaloa?
‘Mayito Flaco’ es el alias de Ismael Zambada Sicarios, hijo de Ismael Zambada García, conocido como ‘El Mayo’, y es señalado como líder del Cártel de Sinaloa. Según la noticia, asumió la dirección de la organización después de la detención de su padre en Estados Unidos en julio de 2024.
¿Qué sanciones impuso Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa?
Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas por su presunta vinculación o apoyo al Cártel de Sinaloa. Entre los señalados hay integrantes del círculo cercano de ‘Mayito Flaco’, líderes de células del grupo, personas acusadas de blanqueo de capitales y políticos mexicanos señalados de facilitar las operaciones del cártel.
¿Qué empresas fueron sancionadas por Estados Unidos por su relación con el Cártel de Sinaloa?
Entre las empresas incluidas en el paquete de sanciones aparecen Servicios Hoteleros Gastelum, Galerías Centro Cambiario, Capital Privado Bursátil, Videovigilancia Colabirativa y Holistic Wellwaves.

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Lista Clinton
Cartel de Sinaloa
Mundo
Cartel
OFAC
México
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form