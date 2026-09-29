EE. UU. sancionó a cerca de 50 empresas y personas ligadas al Cartel de Sinaloa, incluido el “Mayito Flaco”

El Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones contra cerca de medio centenar de personas por su vinculación con el Cartel de Sinaloa, incluido su líder Ismael Zambada Sicarios, alias “Mayito Flaco”, hijo de su predecesor y cofundador del grupo criminal, Ismael Zambada García. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó esta medida contra 21 personas, entre las que se encuentran miembros de “su círculo más íntimo”, líderes de células del grupo en Tijuana, capital del estado mexicano de Baja California, personas acusadas de blanqueo de capitales y “políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera” entre los dos países.

Asimismo integran este paquete de sanciones un total de 25 empresas por proporcionr apoyo “financiero, material o tecnológico” así como bienes y servicios al Cártel de Sinaloa, y entre las que se encuentran: Servicios Hoteleros Gastelum, Galerías Centro Cambiario, Capital Privado Bursátil, Videovigilancia Colabirativa y Holistic Wellwaves. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas sanciones garantizan “que ningún capo de cartel, funcionario corrupto del Gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades” estadounidenses.

“Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, agregó.

‘Mayito Flaco’, de doble nacionalidad mexicana y estadounidense, pasó a dirigir la organización desde que en julio de 2024 su padre fuera detenido junto al otro líder Joaquín Guzmán, en el país norteamericano. Se trata de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, que ha ofrecido más de 10 millones de euros a quien proporcione información que facilite su búsqueda y captura. El cártel de Sinaloa fue declarado “organización narcoterrorista” por el gobierno estadounidense en febrero de 2025. Un comunicado estadounidense recuerda que la detención de Ismael Zambada “El Mayo”, padre de “Mayito”, en julio de 2024, desencadenó una guerra entre las facciones de Los Mayos y los Chapitos que han provocado asesinatos y desapariciones en Sinaloa y otros estados. Con información de AFP* Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas