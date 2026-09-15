¿Donald Trump besó a su asesora Natalie Harp? Esto se sabe de la foto viral en un campo de golf

Una fotografía que parecía mostrar a Donald Trump besando a Natalie Harp comenzó a circular en redes sociales y rápidamente derivó en acusaciones contra el presidente estadounidense. Sin embargo, la imagen no cuenta con respaldo de fuentes verificables y las comprobaciones disponibles apuntan a que se trata de un contenido generado con IA.
La fotografía fue difundida inicialmente por perfiles no verificados. En ella aparece un hombre con rasgos similares a los de Trump, vestido con camiseta blanca y pantalones claros, junto a una mujer cuyo rostro no se alcanza a distinguir. Ella lleva ropa blanca, un guante de golf y sostiene un palo.
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