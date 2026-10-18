VIDEOS| Saqueos y disturbios sacuden a Italia; Albania también vive fuertes enfrentamientos

Los saqueos de comercios y los enfrentamientos con la Policía marcaron una segunda jornada de disturbios en Milán, Italia, mientras Albania afrontaba el sexto día consecutivo de protestas antigubernamentales, con choques violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en su capital, Tirana.
En Italia, los incidentes dejaron establecimientos saqueados y daños en el mobiliario urbano; en Albania, las movilizaciones derivaron en incendios, destrozos y enfrentamientos por las exigencias de renuncia al primer ministro Edi Rama.
En Milán, los hechos se concentraron en los alrededores de la céntrica plaza del Duomo, donde grupos de jóvenes lanzaron objetos contra los uniformados y causaron daños en establecimientos comerciales. Según la agencia de prensa Ansa, las autoridades italianas habían detenido a cerca de 200 personas desde el sábado. La primera ministra Giorgia Meloni convocó una reunión de seguridad para este lunes.
Mientras tanto, en Albania, la Policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que exigían la dimisión de Rama. Las movilizaciones, que comenzaron el martes, reúnen a miles de personas en Tirana y tienen entre sus motivos el descontento por las condiciones de estudio, los elevados costos de las matrículas universitarias y las denuncias de corrupción.