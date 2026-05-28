Detienen en Roma a cinco hombres acusados de secuestrar y abusar de una colombiana durante tres días

Cinco hombres fueron detenidos en Roma, Italia, señalados de secuestrar y abusar sexualmente durante cerca de tres días de una mujer colombiana de 32 años. Los hechos ocurrieron desde la noche del 19 de mayo en un edificio abandonado ubicado en la capital italiana, donde, según la investigación de la Policía, la víctima permaneció retenida contra su voluntad hasta que logró escapar y pedir ayuda en la vía pública. Las autoridades indicaron que los capturados enfrentan cargos por violación grupal agravada, privación de libertad personal y robo de pertenencias de la mujer. Lea también: Quién es Christopher Olah, el cofundador de Anthropic que participó en la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial

De acuerdo con la reconstrucción oficial, la colombiana había llegado a Roma aproximadamente diez días antes de los hechos. La noche del 19 de mayo salió de un establecimiento y se encontró con uno de los ahora detenidos, a quien, según la investigación, pretendía comprarle hachís. El hombre la convenció de acompañarlo para concretar la entrega y ambos caminaron cerca de 30 minutos hasta llegar a una furgoneta. En ese lugar, según la Policía italiana, la mujer fue obligada a subir al vehículo y posteriormente trasladada a un edificio abandonado en la zona de vía Cesare Tallone, cerca de Vía Collatina.

La investigación sobre el secuestro y las agresiones

Las autoridades sostienen que la víctima fue retenida en el inmueble durante aproximadamente 36 horas, tiempo en el que los cinco hombres presuntamente “se turnaron” para cometer las agresiones sexuales en medio de amenazas y actos de intimidación. Según explicó la Policía, la situación se agravó por el presunto suministro de sustancias estupefacientes, lo que habría afectado la capacidad de reacción de la mujer e impedido que pudiera escapar del lugar. Solo al finalizar el tercer día de cautiverio, durante otro ataque, la colombiana logró huir semidesnuda hasta la calle y pidió ayuda a un transeúnte, quien alertó a los servicios de emergencia y a las autoridades. La mujer fue trasladada de urgencia al Policlínico Casilino, donde médicos realizaron exámenes que, según el reporte oficial, documentaron signos de violencia y un estado alterado asociado al consumo de sustancias.

Operativo policial y capturas