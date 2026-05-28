El Túnel del Toyo se aceleró: obras civiles van en 80% y estarían listas en noviembre

El Túnel del Toyo avanza a toda marcha y podría estar listo antes de tiempo. Según informó la Gobernación de Antioquia, si no ocurre ningún imprevisto, las obras civiles del tramo que dejó inconcluso el Gobierno nacional y asumió la región con recursos propios se estarían completando en noviembre de este año, es decir, en poco más de cinco meses.
Con corte a marzo de este año, el porcentaje de ese segundo tramo ya se acercaba al 80%, precisó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
“La obra física, de construcción de viaductos y túneles se acaba en noviembre, a más tardar en diciembre de este año”, precisó el mandatario seccional en diálogo con EL COLOMBIANO.
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