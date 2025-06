Medio millón de perros, sin futuro claro tras la prohibición de su consumo en Corea del Sur

El reverendo Joo Yeong-bong, criador y presidente de la Asociación Coreana de Perros Comestibles, dijo que el panorama es desesperanzador, “estamos ahogados en deudas, no podemos pagarlas y muchos no logran encontrar otro trabajo”, señaló. Como él, decenas de productores denunciaron que el gobierno no ha establecido suficientes garantías ni alternativas económicas.

La industria, que en el pasado fue un medio de supervivencia para muchos durante la posguerra, enfrenta hoy el rechazo de la mayoría de los surcoreanos: solo el 8% afirma haber consumido carne de perro en el último año, frente al 27% en 2015. Para muchos jóvenes, la prohibición llegó antes de lo esperado y sin un plan sólido para quienes dependían de esta actividad.

Mientras se agota el tiempo y crece la incertidumbre, productores como Joo advierten que, si no se extiende el plazo de transición o no se ofrecen soluciones reales, “algo terrible podría ocurrir antes de 2027”. La crisis no solo afecta a los animales, sino también a cientos de personas cuya vida quedó atrapada entre dos modelos de país: uno que quiere avanzar y otro que aún no sabe cómo cerrar su pasado.

El consumo de carne de perro sigue presente en varios países asiáticos, aunque con restricciones crecientes. Tailandia lo prohibió en 2014, aunque aún persiste de forma marginal en el noreste.

En Camboya, es legal en la mayor parte del país, salvo en la provincia de Siem Reap. En Indonesia, ciudades como Yakarta y Célebes han adoptado medidas para frenar esta práctica, mientras que en Vietnam —donde sigue siendo legal— figuras públicas han impulsado campañas para desalentarla.