Colisión de dos trenes en Inglaterra deja un muerto y decenas de heridos

Al menos una persona murió y 89 resultaron heridas este viernes tras la colisión de dos trenes de pasajeros cerca de Bedford, en el condado de Bedfordshire, en el centro de Inglaterra. El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p. m. horas (hora local) al sur de Elstow, entre Bedford y Luton, cuando dos trenes de East Midlands Railway (EMR) que se dirigían hacia la estación londinense de St. Pancras chocaron en la misma vía.
Las autoridades investigan las causas del incidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo en el sistema de seguridad que habría provocado la detención del primer tren antes del impacto.