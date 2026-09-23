El Coliseo de Roma cierra al público tras la muerte de un trabajador que cayó al vacío

El Coliseo de Roma, uno de los principales destinos turísticos de Italia, permanece cerrado este miércoles 23 de septiembre después de que un trabajador muriera durante la noche mientras realizaba labores de instalación de un nuevo sistema de iluminación en el interior del monumento.
La víctima fue identificada como Andrea Moretti, de 22 años, un trabajador especializado en labores con cuerdas en altura. Según la información divulgada por el Ministerio de Cultura italiano y el Parque Arqueológico del Coliseo, el accidente ocurrió durante la noche en el Anfiteatro Flavio. El joven cayó desde una altura de aproximadamente 10 metros mientras trabajaba en el proyecto de iluminación.
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