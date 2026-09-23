El Coliseo de Roma cierra al público tras la muerte de un trabajador que cayó al vacío

El Coliseo de Roma, uno de los principales destinos turísticos de Italia, permanece cerrado este miércoles 23 de septiembre después de que un trabajador muriera durante la noche mientras realizaba labores de instalación de un nuevo sistema de iluminación en el interior del monumento. La víctima fue identificada como Andrea Moretti, de 22 años, un trabajador especializado en labores con cuerdas en altura. Según la información divulgada por el Ministerio de Cultura italiano y el Parque Arqueológico del Coliseo, el accidente ocurrió durante la noche en el Anfiteatro Flavio. El joven cayó desde una altura de aproximadamente 10 metros mientras trabajaba en el proyecto de iluminación. Entérese: Detienen en Roma a cinco hombres acusados de secuestrar y abusar de una colombiana durante tres días

La primera ministra Giorgia Meloni dijo estar “profundamente conmocionada y entristecida por la noticia de la trágica muerte de Andrea Moretti, un trabajador cualificado que perdió la vida anoche tras un accidente en el Coliseo (...) Morir a los 22 años es inaceptable, y más aún cuando ocurre en el lugar de trabajo”, declaró Meloni en un comunicado. El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, también expresó sus condolencias a la familia y a los allegados de Moretti.

De acuerdo con medios italianos, los servicios de emergencia del Ares 118 acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, pero el trabajador murió. También llegaron integrantes de los Carabineros de Roma, el médico forense, el fiscal de turno, inspectores laborales y personal de la unidad de seguridad en el trabajo de la autoridad sanitaria local. Le puede interesar: Roma, encanto y modernidad entre ruinas e historia La Fiscalía de Roma abrió una investigación por homicidio culposo para establecer las circunstancias del accidente y determinar si hubo responsabilidades relacionadas con las medidas de seguridad. El procedimiento, por ahora, está dirigido contra personas no identificadas. La Fiscalía también ordenó una autopsia y los Carabineros comenzaron a recopilar documentos relacionados con los trabajos que se realizaban en el monumento. El Ministerio de Cultura y el Parque Arqueológico del Coliseo anunciaron el cierre del sitio como medida de duelo. La disposición afecta las visitas programadas para este miércoles desde las 10:30 a. m. hasta el final del horario previsto. Las entradas correspondientes serán reembolsadas de manera automática, según informó el Parque Arqueológico.

El Coliseo, es conocido también como Anfiteatro Flavio, fue construido en el siglo I d. C. durante la dinastía Flavia. Ahí se realizaban espectáculos públicos, entre ellos combates de gladiadores y cacerías de animales. El Coliseo Romano es una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno y es considerado el mayor anfiteatro del mundo.

La construcción comenzó durante el gobierno del emperador Vespasiano y fue terminada bajo el mandato de su hijo Tito, alrededor del año 80 d. C. Se estima que el recinto podía recibir cerca de 50.000 espectadores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El monumento recibe miles de visitantes cada día. En junio, julio y agosto de 2023, el Parque Arqueológico del Coliseo registró más de 2,2 millones de entradas para el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino, con un promedio de unos 25.000 visitantes diarios durante esos tres meses. No se vaya sin leer: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto Bloque de preguntas y respuestas:

El Coliseo de Roma cerró después de que el trabajador Andrea Moretti, de 22 años, muriera tras caer desde una altura aproximada de 10 metros mientras participaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación. ¿Quién era el trabajador que murió en el Coliseo de Roma? El trabajador fue identificado como Andrea Moretti, de 22 años, quien realizaba labores con cuerdas en altura durante los trabajos de instalación del nuevo sistema de iluminación. ¿Qué pasó con las visitas programadas al Coliseo de Roma tras el accidente? Las visitas programadas para este miércoles 23 de septiembre fueron suspendidas desde las 10:30 a. m. y hasta el final del horario previsto. El Parque Arqueológico del Coliseo informó que las entradas serán reembolsadas automáticamente.