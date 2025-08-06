Cinco soldados heridos por tiroteo en base militar de EE. UU.; el atacante sería un sargento

Cinco soldados resultaron heridos de bala este miércoles en el centro militar Fort Stewart, ubicado en el estado de Georgia, sureste de Estados Unidos. El caso se presentó sobre las 10: 56 a. m. (hora local), cuando la Policía y el FBI recibieron una llamada de urgencia a fin de capturar al sospechoso y enviar a las víctimas a centros hospitalarios.
El tiroteo sucedió en el área del segundo equipo de combate de la Tercera División de Infantería -y se desconoce si fue un ataque al azar o dirigido específicamente a este grupo de personas-.