Cinco soldados heridos por tiroteo en base militar de EE. UU.; el atacante sería un sargento

El tiroteo sucedió en el área del segundo equipo de combate de la Tercera División de Infantería -y se desconoce si fue un ataque al azar o dirigido específicamente a este grupo de personas-.

Cinco soldados resultaron heridos de bala este miércoles en el centro militar Fort Stewart, ubicado en el estado de Georgia, sureste de Estados Unidos. El caso se presentó sobre las 10: 56 a. m. (hora local), cuando la Policía y el FBI recibieron una llamada de urgencia a fin de capturar al sospechoso y enviar a las víctimas a centros hospitalarios.

Medios locales informaron sobre las 12: 00 m que el detenido fue un hombre identificado como Quornelius Radford- de 28 años- y sería un sargento de la 2ª Brigada Blindada de Combate de Fort Stewart.

Según el general John Lubas, comandante principal de Fort Stewart, el sospechoso habría disparado a sus compañeros con una pistola personal y no un arma militar, por lo que se investiga la procedencia de la misma.

“Los soldados de la zona que presenciaron el tiroteo, inmediatamente y sin vacilar, derribaron al soldado y lo sometieron. Esto permitió que las fuerzas del orden lo detuvieran”, aseguró Lubas en rueda de prensa, agregando que el presunto atacante no había sido enviado a combate anteriormente.

Fort Stewart alberga aproximadamente a 21.000 soldados y alrededor de 10.000 personas residen allí, según su sitio web. El presidente Donald Trump ha sido informado de la situación, informó en la red social X su portavoz, Karoline Leavitt.

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos registra la tasa de mortalidad por arma de fuego más alta de todos los países desarrollados. En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, perdieron la vida por armas de fuego, según la oenegé Gun Violence Archive.