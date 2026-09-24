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EE. UU. advierte “riesgo extremo de fuga” de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y rechaza su prisión domiciliaria

La defensa deberá responder antes de una audiencia fijada para octubre.

  • EE. UU. advierte “riesgo extremo de fuga” de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y rechaza su prisión domiciliaria
  • EE. UU. advierte “riesgo extremo de fuga” de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y rechaza su prisión domiciliaria
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se opuso a la solicitud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y ex primera dama de Venezuela, para pasar de prisión a una residencia privada mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En un memorando presentado ante la justicia estadounidense, los fiscales argumentaron que Flores representa un “riesgo extremo de fuga” y un “peligro para la comunidad”. Según el documento, la venezolana podría enfrentar una condena mínima de 40 años si es declarada culpable.

Para la Fiscalía, una posible condena de esa magnitud constituye un incentivo para que una persona intente evadir a la justicia. Los fiscales señalaron que ese incentivo sería especialmente relevante debido a la edad de Flores, quien tiene 69 años.

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Flores y Nicolás Maduro enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, y ambos se han declarado inocentes. En su presentación, los fiscales sostuvieron además que los acusados habrían recurrido a la violencia extrema para promover sus actividades de tráfico de drogas y corrupción, incluyendo secuestros, palizas y asesinatos.

La Fiscalía también manifestó que, si Flores quedara en libertad bajo fianza, podría representar un peligro para Venezuela debido a que tendría la posibilidad de intimidar directamente a testigos y víctimas.

EE. UU. advierte “riesgo extremo de fuga” de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y rechaza su prisión domiciliaria

La defensa de Flores había solicitado hace dos semanas al juez federal Alvin K. Hellerstein que autorizara su traslado a una residencia privada, bajo un régimen que incluiría vigilancia armada permanente, monitoreo mediante GPS, restricciones para las visitas y control de sus llamadas telefónicas.

La petición fue presentada por motivos de salud. Sus abogados señalaron que Flores no tiene antecedentes penales y argumentaron que no existe riesgo de fuga porque está comprometida con continuar el proceso judicial hasta el final.

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Además, la defensa indicó que Flores pudo haber sufrido un infarto leve en julio y que necesita someterse a procedimientos invasivos. Según sus abogados, esto requeriría mejores condiciones de recuperación que las disponibles en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Los fiscales rechazaron ese argumento y consideraron que la afirmación sobre la necesidad médica de una liberación “carece de fundamento”. También señalaron que el cateterismo había sido planteado únicamente como una condición para su eventual liberación.

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La defensa tiene hasta el 30 de septiembre para responder al documento de la Fiscalía. El juez Hellerstein programó una audiencia sobre la solicitud para el 8 de octubre.

El proceso contra Maduro y Flores todavía se encuentra en una etapa previa al juicio. El inicio del juicio está programado para el 1 de junio de 2027.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Cilia Flores y por qué está detenida en Estados Unidos?
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y ex primera dama de Venezuela, está detenida en Estados Unidos mientras enfrenta junto al mandatario cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Ambos se han declarado inocentes.
¿Por qué Estados Unidos se opone a que Cilia Flores tenga prisión domiciliaria?
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York considera que Flores representa un riesgo extremo de fuga y un peligro para la comunidad. También argumenta que una eventual condena mínima de 40 años sería un fuerte incentivo para evadir la justicia.
¿Cuándo se decidirá si Cilia Flores puede pasar a prisión domiciliaria?
El juez federal Alvin K. Hellerstein programó una audiencia para el 8 de octubre. Antes, la defensa de Flores tiene plazo hasta el 30 de septiembre para responder a la oposición presentada por la Fiscalía.

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