EE. UU. advierte “riesgo extremo de fuga” de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y rechaza su prisión domiciliaria

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se opuso a la solicitud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y ex primera dama de Venezuela, para pasar de prisión a una residencia privada mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En un memorando presentado ante la justicia estadounidense, los fiscales argumentaron que Flores representa un “riesgo extremo de fuga” y un “peligro para la comunidad”. Según el documento, la venezolana podría enfrentar una condena mínima de 40 años si es declarada culpable.

Para la Fiscalía, una posible condena de esa magnitud constituye un incentivo para que una persona intente evadir a la justicia. Los fiscales señalaron que ese incentivo sería especialmente relevante debido a la edad de Flores, quien tiene 69 años.

Conozca: ¿Quién pagó el jet privado que llevó a Delcy Rodríguez a EE. UU.? Una empresa colombiana operó el vuelo

Flores y Nicolás Maduro enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, y ambos se han declarado inocentes. En su presentación, los fiscales sostuvieron además que los acusados habrían recurrido a la violencia extrema para promover sus actividades de tráfico de drogas y corrupción, incluyendo secuestros, palizas y asesinatos.

La Fiscalía también manifestó que, si Flores quedara en libertad bajo fianza, podría representar un peligro para Venezuela debido a que tendría la posibilidad de intimidar directamente a testigos y víctimas.