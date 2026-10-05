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Cilia Flores tiene un “tema en el corazón muy delicado”, dice el hijo de Nicolás Maduro

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, permanece detenida en una prisión de EE. UU. La ex primera dama venezolana pidió prisión domiciliaria para recibir tratamiento por sus problemas cardíacos, pero la solicitud fue rechazada.

  • Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, permanece detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, mientras enfrenta problemas cardíacos que, según sus abogados, requieren una exploración coronaria y una intervención. Foto: AFP
    Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, permanece detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, mientras enfrenta problemas cardíacos que, según sus abogados, requieren una exploración coronaria y una intervención. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela presa en una cárcel de Estados Unidos tras su captura en una operación militar estadounidense en enero, ”tiene un tema en el corazón muy delicado”, dijo el lunes a la AFP el hijo de Nicolás Maduro.

Flores, procesada por narcotráfico en Nueva York junto a Maduro, “está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente”, aseguró el diputado Nicolás Maduro Guerra.

En contexto: Cilia Flores pide casa por cárcel en Estados Unidos antes de su juicio: alega tener problemas cardíacos

Hace unas semanas pidió la prisión domiciliaria a fin de recibir tratamiento médico, pero la solicitud fue rechazada. Permanece encarcelada en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York. Según sus abogados, toma cuatro medicamentos y sufre problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.

El 23 de septiembre la fiscalía aconsejó al Tribunal denegar la solicitud de libertad de Flores, previa al juicio que debe comenzar el 1 de junio de 2027: “La acusada representa un riesgo extremo de fuga (...) y constituye un peligro claro para los demás y para la comunidad”, indicó la fiscalía en su argumento.

Según ‘Nicolasito’, como se conoce al hijo del derrocado Maduro, su madrastra tiene un “prolapso” en el corazón, una condición que en situaciones graves puede causar fallos cardíacos: “Empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero, nunca había sufrido de la tensión (presión arterial)”, agregó Maduro Guerra al referirse a la fecha de la incursión de fuerzas estadounidenses que terminó en la captura de la pareja presidencial.

Le puede interesar: EE. UU. advierte “riesgo extremo de fuga” de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y rechaza su prisión domiciliaria

El parlamentario dijo además que Flores, de 69 años, sufrió un problema respiratorio luego de que autoridades de la prisión usaran gas pimienta para controlar una riña entre dos mujeres: “Ella es asmática. Entonces... Bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana”, afirmó.

Maduro, de 63 años, y su esposa, están acusados de haber ayudado a transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Ambos niegan las acusaciones, mientras el exmandatario afirma ser “un prisionero de guerra”.

Apodada por su esposo como “la primera combatiente”, Flores es abogada y fue presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general. Analistas la consideran una figura clave dentro del régimen.

Se vio salpicada por el escándalo que desató la detención de dos de sus sobrinos en 2015 en Haití, acusados de intentar traficar cocaína hacia Estados Unidos.

Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados a 18 años de prisión en 2017 y liberados en 2022 por un canje de prisioneros con el gobierno de Joe Biden.

Siga leyendo: ¿Qué es la inmunidad soberana que Maduro invoca para defenderse ante la justicia de EE. UU.?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Cilia Flores pidió prisión domiciliaria en Estados Unidos?
Cilia Flores pidió prisión domiciliaria para poder recibir tratamiento médico por sus problemas cardíacos, pero la solicitud fue rechazada.
¿Cuándo comenzará el juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro?
El juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
¿Por qué Cilia Flores pidió prisión domiciliaria en Estados Unidos?
Cilia Flores pidió prisión domiciliaria para poder recibir tratamiento médico por sus problemas cardíacos, pero la solicitud fue rechazada.
¿Cuándo comenzará el juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro?
El juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
¿Por qué Cilia Flores pidió prisión domiciliaria en Estados Unidos?
Cilia Flores pidió prisión domiciliaria para poder recibir tratamiento médico por sus problemas cardíacos, pero la solicitud fue rechazada.
¿Cuándo comenzará el juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro?
El juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

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