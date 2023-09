La decisión del juez no establece ninguna fecha precisa para Trump y los otros 16 imputados que faltan, pero ya los plazos se retrasan al menos hasta diciembre. Trump tiene otros tres frentes judiciales abiertos, por lo que previsiblemente se le acumularán las causas en 2024.

“El tribunal simplemente no tiene un espacio suficientemente grande ”, ha expuesto entre sus argumentos el juez, que incluso ha planteado la posibilidad de separar de nuevo a los 17 restantes, según la cadena NBC News.

Trump y los otros 18 acusados en el caso de Georgia, entre los que se encuentran Mark Meadows, su antiguo jefe de gabinete en la Casa Blanca, y su abogado personal Rudy Giuliani, están acusados de asociación ilícita, un cargo que no figura en los otros procesos penales.

“Willis los une a todos imponiendo un cargo contra Trump y cada uno de los otros 18 acusados” bajo la Ley RICO, usada normalmente contra el crimen organizado, y acusa al expresidente y a sus cómplices “de funcionar como una pandilla criminal”, explicaron los abogados Norman Eisen y Amy Lee Copland en un artículo en el New York Times.

Trump se ha declarado no culpable de los cargos federales y en Nueva York, y acusa a los demócratas de usar los procesos judiciales para impedirle volver a la Casa Blanca.

En cuanto a un posible indulto, las acusaciones de Nueva York y Georgia implican cargos estatales, no federales, de modo que Trump no podría indultarse si gana las elecciones el año que viene, ya que el presidente estadounidense sólo puede conceder indultos por delitos federales y no por estatales.

En Georgia las medidas de gracias son concedidas por una Junta de Indultos y Libertad Condicional, integrada por cinco miembros, no por el gobernador, como en muchos otros estados.

Además, un delincuente sólo puede solicitar un indulto al menos cinco años después de haber cumplido la pena de prisión y siempre que haya “llevado una vida respetuosa con la ley” desde su puesta en libertad.