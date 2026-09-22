Casey Revkin, el “hada madrina” de los niños migrantes detenidos por el ICE

Cuando llevaba más de tres semanas detenido junto a sus cuatro hijos en un centro para familias migrantes en Dilley, Texas, Luis Sánchez estaba desesperado. Su hija mayor sufría de ansiedad y las menores comenzaban a mostrar señales de angustia. Según contó a BBC Mundo, incluso llegaron a decirle que querían morir y que firmara cualquier documento para poder salir del lugar.
En medio de esa situación, otro detenido le habló de una mujer que podía ayudarlo económicamente. Al principio desconfió, pero una abogada que visitaba regularmente el centro le confirmó que podía solicitar la ayuda.
Se trataba de Casey Revkin, una mujer de California que dirige la organización Each Step Home y que comenzó a enviar dinero a familias con niños detenidos en ese lugar.