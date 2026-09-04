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Video: Quisieron mostrar un carro sin conductor y terminó chocando contra una patrulla

Aunque inicialmente se habló de una posible falla en la conexión, el desarrollador aseguró posteriormente que el accidente se produjo por un error humano.

  • El prototipo de vehículo operado de manera remota terminó chocando contra una patrulla durante una demostración tecnológica en Islamabad, Pakistán. FOTO: Captura de pantalla.
    El prototipo de vehículo operado de manera remota terminó chocando contra una patrulla durante una demostración tecnológica en Islamabad, Pakistán. FOTO: Captura de pantalla.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los avances en los sistemas de conducción autónoma y los vehículos controlados de manera remota han permitido que esta tecnología pase de los escenarios experimentales a aplicaciones cada vez más frecuentes. Sin embargo, una demostración realizada en Islamabad, Pakistán, dejó en evidencia que estos sistemas todavía pueden presentar fallas o depender de la intervención humana.

El hecho ocurrió durante la presentación de un prototipo de automóvil diseñado para desplazarse sin una persona al volante y ser operado de manera remota mediante conexión a Internet.

Mientras se explicaba el funcionamiento del vehículo, el encargado de la demostración permanecía sentado en uno de los asientos, junto al lugar destinado al conductor. En determinado momento, el automóvil comenzó a avanzar y realizó inesperadamente un giro hacia la izquierda.

El problema fue que en esa dirección se encontraba estacionada una patrulla de la Policía. Al percatarse de que el prototipo se aproximaba al vehículo oficial, el hombre intentó intervenir para detenerlo o modificar su trayectoria, pero no logró evitar la colisión.

El automóvil terminó chocando contra uno de los costados de la patrulla, en un momento que fue grabado por una persona que viajaba en el asiento trasero. Posteriormente, las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

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Tras el impacto, uno de los policías que se encontraba dentro de la patrulla salió para revisar lo ocurrido. De acuerdo con los reportes sobre el incidente, no se registraron personas heridas.

La explicación sobre las causas del accidente, no obstante, cambió después de la demostración. Inicialmente se señaló que el vehículo habría perdido el control debido a una posible interrupción de la conexión a Internet, un factor relevante en un automóvil que depende de órdenes transmitidas de manera remota.

Por otro lado, reportes posteriores indicaron que el desarrollador del prototipo ofreció otra explicación. Según esta versión, el accidente se produjo por un error humano al activar un control equivocado: el vehículo debía girar hacia la derecha, pero terminó haciéndolo hacia la izquierda.

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Bloque de preguntas y repsuestas

¿Qué pasó con el carro que se maneja solo que chocó?
Un prototipo operado de forma remota chocó contra una patrulla durante una demostración tecnológica en Islamabad. El vehículo comenzó a avanzar y giró hacia el lado equivocado antes de impactar contra el automóvil policial.
¿Por qué el carro que se maneja solo chocó?
Inicialmente se atribuyó el accidente a una posible interrupción de Internet. Sin embargo, el desarrollador del prototipo explicó después que el choque ocurrió por un error humano al presionar un control incorrecto, que hizo que el vehículo girara en la dirección equivocada
¿Cómo funcionan los carros sin conductor o controlados de forma remota?
Estos vehículos utilizan una combinación de sensores, software, sistemas de navegación y, en algunos casos, conectividad para desplazarse o recibir instrucciones. Su funcionamiento depende de que estos componentes respondan correctamente y de contar con mecanismos de seguridad.

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