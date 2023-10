“Veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono, para pedírselos de manera implícita ”, apuntó el aspirante presidencial de La Libertad Avanza , quien irá a segunda vuelta con el candidato del oficialismo, Sergio Massa.

“Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, agregó Milei.