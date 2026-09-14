Asesinaron a estudiante española que realizaba intercambio académico en México

Una estudiante española de intercambio fue asesinada el sábado en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro), según confirmó este lunes la universidad en la que estaba estudiando en el país norteamericano y la gobernadora del estado, Margarita González Saravia.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mostró en un comunicado su “profunda indignación” por la muerte de la estudiante, a la que identifica como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que “realizaba una estancia de intercambio académico” en la institución y que “lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla”.
“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española”, señaló el centro universitario.