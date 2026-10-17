Asesinan a tiros en Guatemala a Juan Solórzano Foppa, exfiscal que denunciaba corrupción

Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal guatemalteco que denunciaba casos de corrupción y vínculos entre las pandillas y políticos, fue asesinado a balazos este sábado en la capital de Guatemala, informó la policía.
El abogado, de 43 años, hablaba sin reservas en sus redes sociales contra el llamado “pacto de corruptos”, una supuesta red criminal que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado.
Foppa, como se le conocía, fue atacado en una cancha de fútbol que frecuentaba los fines de semana, según la policía, que informó de la captura “de manera preliminar” de dos “presuntos responsables”, uno de ellos un exsoldado.
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