“Ahora me rindo”: Arnaud Denis, actor francés, murió tras recurrir a la eutanasia

Arnaud Denis murió el pasado 22 de septiembre en Namur, Bélgica, a los 43 años, después de someterse a la eutanasia. El actor y director francés había decidido recurrir a este procedimiento tras tres años de problemas de salud que comenzaron después de una intervención para tratar una hernia inguinal.
Denis permanecía en una unidad de cuidados paliativos cuando recibió la eutanasia. Su representante legal, el abogado Philippe Courtois, confirmó el fallecimiento después de que la solicitud fuera evaluada por tres médicos belgas, de acuerdo con la legislación de ese país: “Su cuerpo ya no le sostenía. Había perdido el control sobre él”, dijo Courtois a AFP. La actriz francesa Delphine Depardieu, quien estuvo junto a Denis en sus últimos momentos, contó a Le Parisien que el actor “se marchó aliviado, con casi una sonrisa en el rostro”.
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