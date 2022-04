La invasión a Ucrania por parte de Rusia, que ya lleva más de mes y medio, ha paralizado el proceso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para darle un aval a la vacuna rusa Sputnik V.

El organismo multilateral desea adelantar investigaciones para verificar cuál es la eficacia y la seguridad del medicamento, que se ha usado masivamente en países latinoamericanos como Venezuela, Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua y México.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitió este jueves que todavía no han comenzado siquiera el proceso, en una rueda de prensa en Washington con el secretario estadounidense de Salud, Xavier Becerra.

“Se supone que el equipo de inspección iba a ir –a Rusia– unos días antes de la invasión, y no hay manera de que podamos proceder ahora”, indicó el titular de la OMS.

La Sputnik V está autorizada en 70 países, según el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR). No obstante, la vacuna rusa no ha sido aprobada aún por la OMS, lo que significa que en diversos casos el certificado de inmunización con este medicamento no sirve para viajar a los países de la Unión Europea o a Estados Unidos y Canadá.

Desde diciembre del año pasado, el gobierno ruso se había mostrado confiado en la posibilidad de que la OMS aprobara su vacuna, pero en el camino se atravesaron la guerra y las sanciones económicas y diplomáticas que han castigado con fuerza al Kremlin en los últimos dos meses.

De hecho, el jefe de la OMS y el secretario de Salud de Estados Unidos también hablaron de la situación en Ucrania y de los mecanismos para mantener en pie el sistema de salud del país europeo.

El director general de la OMS afirmó que se han registrado 103 ataques contra centros sanitarios en Ucrania, que han dejado al menos 73 muertos y 51 heridos, incluidos pacientes y trabajadores sanitarios.

“Los ataques contra centros sanitarios son una violación del derecho internacional humanitario”, reprochó Tedros, quien aseguró que la comunidad internacional ha enviado 180 toneladas de medicinas al país