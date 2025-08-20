x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video: Cocodrilo entró a casa en México y le quitó la cama a la mascota; ¿qué pasó?

El hecho quedó captado en un video que se hizo viral en redes sociales, en donde se mostró qué pasó con el animal.

  • El animal salvaje fue retirado de la vivienda y devuelto a su hábitat natural. FOTO CAPTURA DE VIDEO
    El animal salvaje fue retirado de la vivienda y devuelto a su hábitat natural. FOTO CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Una joven creadora de contenido vivió una inesperada sorpresa al regresar a su hogar: un cocodrilo de pantano se había instalado cómodamente en la cama de una de sus mascotas. El hecho se presentó en la Ciudad Madero (estado de Tamaulipas).

Le puede interesar: Amparo Grisales respondió con humor a su caída en el Desfile de Silleteros y criticó las vías.

La mujer descubrió la presencia del animal por el persistente ladrido de sus perritas, que reaccionaron ante la presencia del reptil en la casa, que se había acomodado en la cama de las mascotas. Esto alertó a la influencer y decidió documentar el suceso en sus redes sociales.

Ante esto, la joven solicitó la ayuda de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos. Ambos cuerpos de rescate acudieron al lugar para atender la situación.

Una vez en la casa, los rescatistas procedieron a retirar al animal del interior de la vivienda. Posteriormente, lo liberaron en un entorno apropiado para devolverlo a su ecosistema natural sin que se presentaran incovenientes.

La presencia del reptil generó sorpresa e inquietud entre los vecinos del sector, quienes se acercaron a la vivienda mientras las autoridades aseguraban el domicilio y verificaban que la situación quedara resuelta.

En otras noticias: La historia del Vickingo: de limpiavidrios en Medellín a chef famoso en redes sociales

En redes sociales la historia tuvo amplio alcance y fue compartida en múltiples plataformas, en donde generó comentarios por la rareza del episodio y la reacción de la joven influencer.

Vale recordar que los cocodrilos de pantano son especies que, en ocasiones, se acercan a zonas habitadas en busca de refugio o alimento, sobre todo cuando sus hábitats naturales se ven alterados por la actividad humana o cambios ambientales, según especialistas en fauna silvestre.

Entre tanto, también hablaron de la importancia de actuar de forma inmediata frente a estos encuentros para evitar situaciones de peligro para las personas y para los animales.

Para más noticias sobre Estados Unidos, América Latina y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Redes sociales
Virales
Fauna
Mascotas
Tendencias
Mascotas en casa
Animales
Influencer
Videos
video
México
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida