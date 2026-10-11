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El colombiano Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, fue sacado por la DEA de su prisión en Caracas y estaría siendo trasladado a EE. UU.

El colombiano tiene acusaciones en Venezuela y en Estados Unidos por presuntamente liderar tramas de corrupción, sobornos y blanqueo de capitales vinculados a Nicolás Maduro.

  • Pulido, socio del señalado testaferro de Maduro, Álex Saab, habría sido trasladado a Estados Unidos. Foto tomada de X.
    Pulido, socio del señalado testaferro de Maduro, Álex Saab, habría sido trasladado a Estados Unidos. Foto tomada de X.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, fue sacado de su prisión en Venezuela y entregado a la justicia de Estados Unidos.

Pulido estaba recluido en la cárcel de El Rodeo por casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero y habría sido entregado a la justicia estadounidense, según informó el portal especializado Cuentas Claras Digital y corroborada horas después por Carlos Paparoni, dirigente del partido Primero Justicia.

La Fiscalía estadounidense acusa al colombiano de operar junto a Saab una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios sobre el programa estatal de alimentos en Venezuela, Clap.

Con ese dinero, presuntamente se habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos, además de inflar precios de alimentos importados y enviar productos de baja calidad.

Lea también: Por escándalo de corrupción en Pdvsa cayó el socio colombiano de Álex Saab en Venezuela

Desde Estados Unidos también tiene acusaciones de lavar aproximadamente 350 millones de dólares. Esto se habría hecho a través de cuentas en países como Antigua y Barbuda, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Según las investigaciones, entre 2011 y 2015 Pulido y Saab al parecer obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano para construir viviendas de interés social a través de su empresa Fondo Global de Construcción. Las autoridades estadounidenses determinaron que al parecer se presentaron documentos de importación y facturas falsas de materiales de construcción que nunca llegaron a Venezuela.

Pulido se encontraba preso en Venezuela, ya que, a pesar de ser un contratista presuntamente favorecido por el régimen de Maduro, fue acusado de participar en una red de corrupción que desvió fondos públicos procedentes de la venta de petróleo de la estatal PDVSA.

Las autoridades del vecino país señalaron que Pulido operó cerca de 19 empresas asociadas que recibieron cargamentos de crudo y dejaron de reportar al menos 1.500 millones de dólares a las arcas del Estado.

Siga leyendo: Primeras imágenes de Álex Saab, escoltado por la DEA, deportado de Venezuela a Estados Unidos

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Preguntas y respuestas

¿De qué delitos acusa Estados Unidos a Álvaro Pulido Vargas?
La justicia estadounidense lo acusa de lavado de aproximadamente 350 millones de dólares y de participar en una red de empresas fantasma vinculada a contratos del programa de alimentos Clap en Venezuela. También se investigan presuntos sobornos y facturas falsas.
¿Qué relación tiene Álvaro Pulido Vargas con Álex Saab?
Álvaro Pulido Vargas es señalado como socio de Álex Saab, quien ha sido acusado de actuar como testaferro de Nicolás Maduro. Ambos habrían participado en negocios con el Gobierno venezolano, incluidos contratos de alimentos y construcción de viviendas.
¿Por qué estaba preso Álvaro Pulido Vargas en Venezuela?
Pulido estaba recluido en la cárcel de El Rodeo por investigaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Las autoridades venezolanas también lo vincularon con una presunta red que habría desviado recursos públicos provenientes de la venta de petróleo de PDVSA.

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