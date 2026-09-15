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Alex Saab se declara culpable en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al gobierno de Maduro

Saab se declaró culpable de un cargo que contempla una pena máxima de 20 años de prisión en Estados Unidos.

  • Nicolás Maduro y Alex Saab durante un acto en Caracas, Venezuela. Foto: AFP
    Nicolás Maduro y Alex Saab durante un acto en Caracas, Venezuela. Foto: AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 37 minutos
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Alex Saab se declaró culpable este martes, 15 de septiembre, ante un tribunal de Miami de un cargo de conspiración para lavar dinero relacionado con un esquema de fraude en el programa de alimentos subsidiados de Venezuela, conocido como CLAP.

El empresario colombiano, de 54 años, aceptó su responsabilidad en una causa que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se relaciona con contratos obtenidos entre 2015 y 2019 mediante sobornos a funcionarios venezolanos.

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab y otras personas utilizaron empresas fantasma y documentos falsificados para mover cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de alimentos para el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción.

Las autoridades sostienen que parte de esos recursos terminó en cuentas bancarias en Estados Unidos. La investigación también señala que el esquema se extendió posteriormente a operaciones relacionadas con la venta de petróleo de la estatal venezolana PDVSA. El cargo por el que Saab se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

El nuevo caso ocurre después de la captura de Nicolás Maduro por un comando estadounidense en enero y su traslado a Nueva York, donde espera juicio. En febrero, Saab fue detenido nuevamente en Caracas. El Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, lo entregó a Estados Unidos el 16 de mayo.

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