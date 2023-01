Se podría pensar que es natural que los registros del nombre del ex futbolista se dieran a partir del 29 de diciembre de 2022, que fue la fecha en la que falleció el astro brasileño a los 82 años.

Pero aunque hay muchos latinos que se llaman como personajes famoso, a pocos “Pelé” se escuchaban mentar por las avenidas. Sin embargo, la escasez de “Pelé” por las calles de nuestros países parece que llegó a su final, pues en Perú, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (algo así como la Registraduría pero en el país Inca), este año se registraron a más de 700 personas con el nombre del ex futbolista brasileño.

Pero no es así, porque desde que empezó el 2022 se dio el registro de niños bajo el nombre de Pelé, Rey Pelé, Edson Arantes o Edson Arantes do Nascimento, en el país Inca. ¿Fue una premonición de los papás peruanos ponerle el nombre del futbolista a sus hijos en el año en que murió? No se sabe, pero el hecho trasciende la casualidad.

Por esa decisión, en los próximos años en las escuelas peruanas habrá más de un profesor que tenga que llamar a varios Pelé cuando lea la lista de alumnos. Tal vez en las calles, como suele hacerse en América Latina, cuando alguien grite ese nombre, más de tres personas voltearán a mirar y dirán para sus adentro “¿Me hablará a mí?”.

¿Y los Cristianos, podrán caminar tranquilos por tierras peruanas?

Pero si la cantidad de Pelé’s registrados en Perú durante el 2022 fue alta, los Cristianos podrían llenar un estadio entero en un partido de la Liga de Fútbol peruana.