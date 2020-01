10 años de dolor y pobreza en una solitaria Haití

Haití recordó ayer a las 200.000 de personas que murieron en el devastador terremoto del 12 de enero de 2010, mientras el dolor se mezcla con la ira y la amargura por los esfuerzos fallidos de reconstrucción y la continua inestabilidad política del país.

Miles de haitianos acudieron en masa a las iglesias del país para celebrar misas en memoria de las víctimas que les arrancó el sismo de magnitud 7, que en apenas 35 segundos transformó la capital, Puerto Príncipe, y las ciudades cercanas de Gressier, Leogane y Jacmel en ruinas polvorientas, destruyendo además la economía y la vida social de la isla. (Ver informe)

“Ha sido una década perdida, totalmente perdida”, dijo el economista haitiano Kesner Pharel.

“La capital no ha sido reconstruida, pero nuestra mala gobernanza no es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales; a nivel internacional no hemos visto un mecanismo para administrar la ayuda que permita que el país se beneficie”.

Los miles de millones de dólares prometidos por los donantes internacionales en las semanas posteriores a la catástrofe parecen haberse desvanecido, alimentando la amargura de los sobrevivientes que están hoy expuestos a los mismos peligros que existían antes del terremoto.

“Diez años después, vemos una concentración aún mayor de personas en el área metropolitana”, señaló Pharel.

“Si tuviéramos un terremoto de la misma magnitud, los resultados serían los mismos, ya que no hubo seguimiento en la mayoría de las casas reconstruidas”, aseguró el economista.