Sebastián Botero, doliente de la salud y el deporte que estará en el Clásico EC

Debido al corre corre en el que se mantiene, muchos no se explican cómo logra hacer rendir el tiempo. Es como si fuera un apóstol de la salud y la actividad física, pasiones que le generan recompensas.

En las madrugadas, tardes o noches, a este hombre, con su barba distintiva, no tan poblada como la de El Profesor, el actor de la Casa de Papel, se le ve, a través de las redes sociales de su empresa Fisiolaser Colombia, la cual cuenta con cerca de 52 mil seguidores, activando a la gente para que adquiera hábitos de vida saludable por medio del deporte.

Su presencia en el certamen lo llena de orgullo, no solo por compartir al lado de corredores que le dieron alegrías al país, entre ellos el bicicrosista Carlos Mario Oquendo y el pedalista Carlos Julián Quintero , sino porque siente que para dar testimonio de vida se requiere mostrar desde el ejemplo.

“Si bien no soy una figura pública, se siente demasiado orgullo que me vincularan, desde mi experticia, a este proyecto del Clásico al lado de tantas personas tan reconocidas. Me doy cuenta que el trabajo de servir a la comunidad vale la pena. Es agradable dar un buen ejemplo, inspirar a otros para que hagan deporte”, dijo Sebastián, que viene interviniendo, a las 5:00 de la mañana, en las clases virtuales de ciclismo que organiza el motivador Juan Tesoro, otro de los que estará presente en el certamen del pedal de EL COLOMBIANO.