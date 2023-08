Gobierno brindará protección requerida por el fiscal Barbosa denunciar plan para asesinarlo

“Petro no me ha llamado. Eso no es normal. Lo lamento”, dijo el jefe del ente acusador en la mañana de este viernes.

Lo cierto es que, tras ese “jalón de orejas” y otros comentarios en medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro parece haber atendido a los llamados del fiscal.

Al término del encuentro, el presidente le expresó al fiscal “que el gobierno nacional le brindará toda la protección requerida y solicitó a los entes competentes una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva, para determinar la gravedad de los hechos”.

Según fuentes de Presidencia, fue el mismo jefe de Estado el que lo citó para esa reunión en la Casa de Nariño con la intención de que el encuentro se dé antes de esta tarde.

Las críticas de Barbosa al Gobierno

Así las cosas, se espera que la reunión sirva para calmar los ánimos entre ambos poderes, pues se ha vuelto costumbre que el presidente Petro y el fiscal Barbosa sostengan constantes enfrentamientos por las políticas de la paz total, la reestructuración del sistema carcelario y la política de drogas.

Sobre estos supuestos atentados del ELN, el fiscal ya había dicho este viernes que él asume “los riesgos propios de mi cargo y desde ningún punto de vista suspendo mis actividades como Fiscal General de la Nación”.

Sin embargo, aseguró que necesita “un grado de cooperación con el gobierno nacional, que no estoy encontrando” y que ese grado de desarticulación “pone en riesgo la vida mía, la vida de mis allegados y la vida de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía”.